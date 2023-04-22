藍韜文辭職｜毫無理由羞辱同事　報告曝光藍韜文什麼職場陋習？

英國副首相藍韜文（Dominic Raab）於4月21日宣布辭職，有關他涉及職場欺凌的報告亦在同日公開。到底報告中寫了些什麼，讓藍韜文深感無法逗留政府要辭職，還是要辭職抗議？



報告除說明藍韜文的工作態度，還記錄了有關對他的投訴。這包括他在英國脫歐部門、外交部及司法部門時的投訴，其中在司法部的投訴最多。

報告指出，藍韜文是個工作狂，經常每星期工作6天甚至7天，每天由7時工作至11時。儘管非常勤力，但他的待人態度讓人難以接受。報告形容藍韜文的待方式常常是「審問式」的，不耐煩且易怒。

報告指藍韜文會在會議上「以恐嚇的方式發言」，和「無理和持續帶攻擊性」與人說話。儘管這不針對個別人員，但藍韜文會「毫無理由羞辱和攻擊」同事。其「非建設性的批評」，對一些員工造成了巨大壓力。

另外他亦會習近以肢體動作溝通，包括大力敲打桌子以表明自己的觀點，經常用手指向頭事，甚至在一次用手伸向別人的臉，要求對方收聲。

報告也記載了藍韜文曾批評過他工作崗位所做的東西「無用」及「毫無意義」。

只不過，報告亦為其澄清了一些傳言，包括沒有證據證明藍韜文曾大聲咒罵任何員工，或經常無理對天咒罵，也無證據曾濫用權力。加上會感到受恐嚇的更多是員工單方面的言詞，報告稱無法為此作出結論。