美媒：中國尋求石油來源替代方案加強能源安全

美國媒體報道，中國最大的幾間石油公司正增加國內鑽探活動並在海外簽署大型交易，希望藉此確保能源安全，此舉也導致與受美國制裁國家的貿易不斷增加。



《華爾街日報》報道，根據石油輸出國組織的預測，2023年中國對原油的需求可能達到每日1,560萬桶，比2022年高5%左右。中國是僅次於美國的第二大石油消費國，因此其行為的任何變化都可能對全球價格產生重大影響。

中國經濟在經歷了反覆封控和嚴格的防疫限制後重新開放，人們可再次自由出行，工廠重新開工，對原油的需求也相應增加。但中國政府正愈來愈多地在全球石油市場上尋求替代方案，包括擴大國內鑽探規模，以及與巴西、卡塔爾和阿富汗等國簽署協議。

根據中國國家統計局的數據，中國國內石油公司3月原油產量為1,820萬噸，為2014年12月以來的最高水平。中國最大國有石油巨頭之一中國海洋石油有限公司同月說，在中國東北部的渤海發現了一個油田，該油田將為國內石油供應增加億噸級的儲量。

中國的原油生產和進口以噸計量。這一重量計量單位不能直接換算成桶，因其取決於包括石油密度和成份在內的各種因素。桶是容積單位，在全球更常用。

報道稱，對能源國內生產的重視在一定程度上反映了中國對能源安全的擔憂。2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，能源安全成為許多國家的戰略重點。中國國家能源局局長章建華在4月中旬曾說，「加大油氣勘探開發和增儲上產」對於中國的能源安全至關重要。

中國的戰略石油儲備是推動加強能源安全的一部份舉措。專注於大宗商品的公司KLI Asset Management首席投資官兼創始合夥人萊曼（Ricardo Leiman）稱，在疫情封控期間油價處於低位時，中國補充了石油儲備。中國從未公布石油儲備量。

圖為2023年3月7日，中國石油廣東石化煉化一體化項目儲存設施。（新華社）

對沖基金Ocean Leonid Investments資深石油交易員姚凱爾文（譯名，Kelvin Yew）稱：「在世界日益兩極分化之際，原油供應安全極為重要。」他說，中國一直有進口石油的動機，因為中國自己的產量和煉油需求之間存在很大差距。

他並說：「增加國內產量是有幫助的，但與需求相比存在巨大的缺口。」

中國海關總署的數據顯示，3月份中國進口了5,230萬噸原油，是2020年6月以來的最高水平。分析師預期，2023年進口將滿足中國石油總需求的70%左右。

雷曼稱：「中國國內石油需求的增長將超過其增加國內供應的能力。」

此外，中國已經與俄羅斯、伊朗等一些受到西方制裁的國家達成交易。這有助於中國以低於國際市場價格的水平購買石油。據《華爾街日報》報道，在特朗普政府退出一項核協議並重新制裁伊朗後，中國成為了伊朗石油收入的一個重要來源。

2022年12月，中國國家主席習近平訪問身為美國盟友的沙特阿拉伯，並推動海灣地區石油生產商與中國石油和煉油公司之間達成更多交易。中國和沙特還討論了兩國石油交易使用人民幣結算的問題，這挑戰了全球石油貿易由美元主導的長期慣例。

研究公司BMI的油氣分析師理查茲（Emma Richards）說：「我們看到中國愈發將自己嵌入中東能源市場，這與他們嘗試擴大在該地區的政治影響力是同步的」。

報道認為，就對華石油出口量而言，俄羅斯和沙特一直不相上下，但地緣政治動向已經讓天平向俄羅斯傾斜。

中國和俄羅斯已宣稱中俄友誼「沒有上限」，而且在西方制裁俄羅斯的情況下，中國政府已在進口更多的俄羅斯石油。

2022年年底，俄羅斯超越沙特，成為中國最大的石油貿易夥伴。據中國海關的數據，俄羅斯原油在中國3月份原油進口中佔比18.4%，沙特原油的佔比為17%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

