美媒：中國打造訊息「黑匣」　對外收緊數據庫訪問渠道

美媒稱，中國政府正打造訊息「黑匣」，包括限制或切斷海外訪問各種數據庫的渠道等，這令全球企業和投資者感到不安。



《華爾街日報》4月30日報道，中國有關部門近幾個月來限制或直接切斷海外訪問各種數據庫的渠道，這些數據庫涉及公司註冊訊息、專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑑。

報道稱，近日更令人擔憂的是，對總部位於上海的萬得信息技術股份有限公司（Wind Information）的訪問渠道似乎正在枯竭。萬得是中國最重要的數據庫之一，其中的經濟和金融數據被中國國內外的分析師和投資者廣泛使用。

有西方研究人員和宏觀經濟分析師稱，在中國最近擴大反間諜法適用範圍以應對所認為的外國威脅後，許多外國智庫、研究機構和其他非金融實體發現無法續訂萬得，萬得稱原因是「合規」問題。

一名萬得服務代表在電子郵件回覆中說，想要續簽合約的客戶需聯繫他們的客戶經理。這名代表沒進一步詳述。

報道稱，當前中國政府正展開行動，對跨國企業評估在華風險所依賴的西方管理顧問、審計師和其他服務提供商進行審查和施壓。

報道引述那些向中國有關部門諮詢過的企業高管說，這種雙管齊下的做法是中國政府一項更廣泛行動的一部份，即加強控制世界其他地區如何形成對中國的看法。他們說，這也是一種在事實上將中國與外部影響隔絕開來的舉措。

在中國有30多年投資經驗的風險投資者里謝爾（Gary Rieschel）說，中國政府加大外界了解中國的難度，無疑將使中國市場對資本的吸引力降低，尤其在長期投資方面。

美國最大商業遊說團體美國全國商會4月28日在一份關於中國投資環境的聲明中特別指出，中國政府加強幫助跨國公司進行風險評估的專業服務公司的審查。該商會警告稱，這一行動大大增加在中國經商的不確定性和風險。

報道還稱，在被中國有關部門盯上的公司中，美國諮詢公司貝恩公司稱其上海辦事處工作人員最近受到中國警方盤問；美國盡職調查公司Mintz Group稱其北京辦事處遭到突擊搜查，工作人員被拘；英國審計公司德勤的北京分所因涉嫌在對一家中國國有資產管理公司的審計中存在缺陷，被處以罰款約3100萬美元，該辦事處業務已被暫停至6月。

此外，知情人士透露，中國警方最近幾個月對凱盛融英（Capvision）的上海辦事處進行突擊檢查，該公司是一家駐紐約和上海的專家諮詢和研究服務提供商。這些知情人士稱，警方向凱盛融英當地員工詢問其服務網絡中的中國專家名字。

報道稱，雖然在中國工作的外企高管稱有關部門的約見或造訪未必反常，但上述拘留事件以及當前這場行動的總體強度頗為引人注目，特別考慮到對萬得等數據庫的訪問權限已被收緊。

《華爾街日報》引述華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心的中國問題專家迪皮波（Gerard DiPippo）分析：「以國家安全為由，外方對各種數據庫的訪問已受到制約......其淨效果與其說是改善中國的國家安全，不如說是把中國與試圖了解中國的海外研究人員隔離開來。」

企業高管說，他們擔心中國立法機構上週通過的反間諜法範圍有所擴大，對間諜活動的定義更加寬泛，可能會將一系列日常商業活動納入其中，從而定為刑事犯罪，例如收集本地市場和商業夥伴的資訊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

