被美國《特別301報告》列重點觀察國　中國商務部回應

美國貿易代表辦公室（Office of the United States Trade Representative，USTR）發布2023年《特別301報告》後，中國商務部4月28日就報告把中國列為重點觀察國之一作出回應。



根據中國商務部網站，商務部美大司負責人表示，中方注意到美方發布的《特別301報告》，報告有關內容偏離客觀實際，相關評判缺乏客觀公正，中方對此堅決反對。

負責人稱，中國政府高度重視知識產權保護，實行嚴格的知識產權保護製度，不斷加強立法保障、提高執法效能、完善管理體制，全面提升保護能力，在保護知識產權方面的進步和成就有目共睹。

商務部美大司負責人舉例稱，根據世界知識產權組織發布的《全球創新指數報告》，中國排名由2012年的第34位上升至2022年的第11位，中國美國商會發布的《2023年度美國企業在中國白皮書》也指中國2022年在知識產權方面取得很大進步。

負責人說，中國政府堅持推進高水平開放，積極對接國際高標準知識產權規則，持續改善創新環境和營商環境，依法平等保護中外權利人的合法權益，加強知識產權保護需國際社會通力合作，中國願繼續與各國加強知識產權交流合作，共同為全球企業營造公平競爭的市場營商環境。