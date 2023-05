Tina Turner逝世｜風光背後傷痕累累　強忍丈夫家暴與喪子之痛

樂壇歌后Tina Turner於5月24日在瑞士家中病逝,終年83歲。這位重量級女歌手在全球賣出過1億張唱片、贏過12座格林美獎項,但風光背後卻是歷盡傷痛,從小得不到家庭溫暖,在婚姻中忍受丈夫家暴,晚年經歷中風與癌症,還有兩度喪子之痛。



Tina Turner於1939年出生於美國田納西州,據《每日郵報》報道,她與父母關係疏離,她曾指父母不相愛,總是在吵架,她也成為了受害者,「事實就是我的父母從來不怎麼關心我」。在10歲那年,母親離棄了她,數年後她父親也離開了家庭。

她於1950年代加入樂壇,並在60年代為結他手丈夫Ike Turner的樂隊The Kings of Rhythm擔任和聲歌手,兩夫婦攜手合作推出過多首名曲,也讓Tina Turner名聲愈來愈響。但在幕後,兩人的婚姻並不愉快。

Tina Turner於1962年在22歲時出嫁,但據她後來在2018年的回憶錄所指,丈夫Ike在新婚之夜就強行把她帶去一間妓院觀看色情表演,令她感覺很不安。

在此後的16年婚姻中,她指丈夫經常吸毒,她也經歷多次家暴,有一次Ike向她的臉部潑熱咖啡,令她三度燒傷(third degree burns);另有一次她想離家時,Ike用木製的鞋撐(shoe stretcher)打她的頭部。兩人最終在1978年離婚。

據她所指,由於丈夫長期控制財政,她在離婚後變得一無所有。幸她在「單飛」後,事業走勢依然凌厲,在80、90年代,她憑名曲如The Best、What's Love Got to Do with It獲得多座格林美獎項。

Tina Turner逝世:2008年2月,Tina Turner(右)與另一樂壇天后Beyonce(左)在美國加州舉行格林美頒獎禮演出(Reuters)

Tina Turner最終在2009年退休,並在2013年再婚,但她之後也面對更多磨難,包括在2013年10月中風,迫使她要重新學走路,2016年她再要與腸癌搏鬥。

在病痛之外,喪子的傷痛更令她心碎,她一生育有4名子女,兒子Craig Turner在2018年輕生,2022年12月,長子Ronnie Turner因大腸癌併發症離世。

這位歌后生前曾受訪指,在人生最低點時,她曾有輕生想法,她終能走出難關,「我從黑暗中走了出來,我相信我注定要生存下來(I was meant to survive)。」

她稱,她最希望外界記得她就是「搖滾女王」(Queen of Rock 'n' Roll)。