Tina Turner逝世｜風光背後傷痕累累　強忍丈夫家暴與喪子之痛

樂壇歌后Tina Turner於5月24日在瑞士家中病逝，終年83歲。這位重量級女歌手在全球賣出過1億張唱片、贏過12座格林美獎項，但風光背後卻是歷盡傷痛，從小得不到家庭溫暖，在婚姻中忍受丈夫家暴，晚年經歷中風與癌症，還有兩度喪子之痛。



Tina Turner於1939年出生於美國田納西州，據《每日郵報》報道，她與父母關係疏離，她曾指父母不相愛，總是在吵架，她也成為了受害者，「事實就是我的父母從來不怎麼關心我」。在10歲那年，母親離棄了她，數年後她父親也離開了家庭。

她於1950年代加入樂壇，並在60年代為結他手丈夫Ike Turner的樂隊The Kings of Rhythm擔任和聲歌手，兩夫婦攜手合作推出過多首名曲，也讓Tina Turner名聲愈來愈響。但在幕後，兩人的婚姻並不愉快。

Tina Turner於1962年在22歲時出嫁，但據她後來在2018年的回憶錄所指，丈夫Ike在新婚之夜就強行把她帶去一間妓院觀看色情表演，令她感覺很不安。

在此後的16年婚姻中，她指丈夫經常吸毒，她也經歷多次家暴，有一次Ike向她的臉部潑熱咖啡，令她三度燒傷（third degree burns）；另有一次她想離家時，Ike用木製的鞋撐（shoe stretcher）打她的頭部。兩人最終在1978年離婚。

據她所指，由於丈夫長期控制財政，她在離婚後變得一無所有。幸她在「單飛」後，事業走勢依然凌厲，在80、90年代，她憑名曲如The Best、What's Love Got to Do with It獲得多座格林美獎項。

Tina Turner逝世：2008年2月，Tina Turner（右）與另一樂壇天后Beyonce（左）在美國加州舉行格林美頒獎禮演出（Reuters）

Tina Turner最終在2009年退休，並在2013年再婚，但她之後也面對更多磨難，包括在2013年10月中風，迫使她要重新學走路，2016年她再要與腸癌搏鬥。

在病痛之外，喪子的傷痛更令她心碎，她一生育有4名子女，兒子Craig Turner在2018年輕生，2022年12月，長子Ronnie Turner因大腸癌併發症離世。

這位歌后生前曾受訪指，在人生最低點時，她曾有輕生想法，她終能走出難關，「我從黑暗中走了出來，我相信我注定要生存下來（I was meant to survive）。」

她稱，她最希望外界記得她就是「搖滾女王」（Queen of Rock 'n' Roll）。