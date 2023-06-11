FBI耗資最多搜捕對象　炸彈狂徒卡欽斯基獄中死亡　終年81歲

美媒6月10日報道，上世紀七十至九十年代間在美國針對科學家等寄送多個郵包炸彈，造成3死25傷的「大學航空炸彈客」（Unabomber）卡欽斯基（Ted Kaczynski）當日在獄中死亡，終年81歲。



美媒10日引述美國監獄管理局（Bureau of Prisons）發言人稱，卡欽斯基當日早上約8時被發現死於北卡羅來納州一所監獄中，目前未知死因。

連環郵包炸彈襲擊 歷時近廿載

卡欽斯基1978年起製作並發出共17個郵包炸彈，寄往多間大學、大型企業及航空公司，期間不斷改良設計，至1995年共造成3死25傷。

3名死者分別為電腦店東主、負責石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）廣告的廣告公司主管及伐木業遊說團體領袖，傷者包括多名科學家，多人因而殘廢。卡欽斯基亦曾試圖炸毀客機。

卡欽斯基為波蘭移民後代，15歲獲獎學金就讀哈佛大學數學系，取得密歇根大學數學博士學位後在加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）擔任助理數學教授，1971年離職隱居蒙大拿州一條人口稀少的鄉村，對城市開發破壞周遭森林深感不安。

圖為「大學航空炸彈客」（Unabomber）卡欽斯基（Ted Kaczynski）1996年4月被捕檔案照。（Reuters）

撰文反對科技進步 反成緝兇線索

卡欽斯基1995年4月致函多間媒體，稱若《紐約時報》及《華盛頓郵報》刊登他的3.5萬字論文《工業社會及其未來》（Industrial Society & Its Future），就會停止維持連環炸彈襲擊。為免再有傷亡，論文隨後在聯邦調查局（FBI）敦促下順利發表。

他在文中指出，工業革命及其成果實際是一場災難，譴責現代化建設破壞自然，又指工業社會侵蝕人類自由，技術發展會帶來過度基因工程、使人類受辱等，因而主張以革命推翻工業體系，並象徵性襲擊技術人員，促使科技倒退、解放人類自由。

卡欽斯基發表本文意外為當局提供緝兇線索。他的妻子及弟弟憑藉藉論文措辭及主題，認出作者正是卡欽斯基，繼而向警方報訊。他在被捕後拒絕律師以精神錯亂為由辯護，並承認所有控罪，其後關押於科羅拉多州監獄，2021年轉移至北卡羅來納州監獄醫療機構。

聯邦調查局曾表示，卡欽斯基連環炸彈案是當局史上歷時最長、耗資最多的搜捕行動。