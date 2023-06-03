以色列耶路撒冷2001年恐襲傷者　昏迷近22年後去世

以色列耶路撒冷一間快餐店2001年遭遇自殺式炸彈襲擊，逾100人受傷，其中一名傷者在遇襲後一直昏迷不醒，直至近22年後的5月31日去世，成為事件中第16名死者。



巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）成員2001年8月9日以炸彈襲擊耶路撒冷一間連鎖薄餅店。時年31歲的猶太婦女Chana Nachenberg與3歲女兒當時正身處店內，女兒雖倖免於難，但受爆炸波及的Chana Nachenberg卻昏迷逾20年。

美媒6月2日引述當地媒體報道，Chana Nachenberg的父親表示，「自襲擊發生以來已經21年9個月了，我的女兒在特拉維夫（Tel Aviv）的羅伊特（Reuth）醫院一直昏迷不醒……大約3週前，她在伊奇洛夫（Ichilov）醫院住院，今晚去世。」

Chana Nachenberg生於紐約，並持有美國、以色列雙重國籍，為第3名因同一事件而死的美國公民。

圖為2001年8月9日，耶路撒冷一間連鎖薄餅店遭到自殺式炸彈襲擊後情形。（Getty Images）

約旦公民塔米米（Ahlam al-Tamimi）因協助襲擊選址，被以色列法院宣判有罪，後被判處16次無期徒刑。2011年，為換回一名遭哈馬斯擄獲的以色列士兵，塔米米獲釋返回約旦，並公開談論自己曾參與恐怖襲擊。

塔米米現時仍位列美國聯邦調查局（FBI）頭號通緝恐怖分子名單。報道指，美國會繼續尋求引渡。