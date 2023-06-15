印媒：印度要求小米等中國手機廠商　需由印籍人士任CEO等要職

印度媒體報道，印度政府向小米、OPPO、Vivo等中國手機製造商提出條件，行政總裁（CEO）、營運總監（COO）、財務總監（CFO）和技術總監（CTO）等關鍵職位，需要任命印度籍人士擔任。此外，印方又要求利用當地的人才和企業，令印度成為主要的手機出口和生產基地。



印度《經濟時報》（The Economic Times）引述3名知情人士透露，印度政府在電子和通訊技術部（Ministry of Electronics and Information Technology，MeitY） 舉行的會議上公布此消息，當日與會者有小米、OPPO、realme和vivo等中國手機製造商的代表，亦包括印度蜂窩和電子協會（Cellular and Electronics Association，ICEA）的組織代表。

印度政府並要求，中國手機廠商將合同生產訂單委託給印度代工廠商，通過與印度企業的合資企業，將當地製造範圍擴展至零部件級別，並劃一僱用當地經銷商，擴大當地出口。當地官員更特意指示中國公司要遵守法律，不得逃稅。

印度媒體Mint指出，是次會議召開之際，幾間中國手機製造商因逃稅和涉嫌非法滙款問題，正受印度當局審查。

Oppo、Vivo等企業未就印方要求公開回應，小米則指在印度公司的所有高級職位均由印度人擔任。