印媒：印度要求小米等中國手機廠商　需由印籍人士任CEO等要職

印度媒體報道,印度政府向小米、OPPO、Vivo等中國手機製造商提出條件,行政總裁(CEO)、營運總監(COO)、財務總監(CFO)和技術總監(CTO)等關鍵職位,需要任命印度籍人士擔任。此外,印方又要求利用當地的人才和企業,令印度成為主要的手機出口和生產基地。



印度《經濟時報》(The Economic Times)引述3名知情人士透露,印度政府在電子和通訊技術部(Ministry of Electronics and Information Technology,MeitY) 舉行的會議上公布此消息,當日與會者有小米、OPPO、realme和vivo等中國手機製造商的代表,亦包括印度蜂窩和電子協會(Cellular and Electronics Association,ICEA)的組織代表。

印度政府並要求,中國手機廠商將合同生產訂單委託給印度代工廠商,通過與印度企業的合資企業,將當地製造範圍擴展至零部件級別,並劃一僱用當地經銷商,擴大當地出口。當地官員更特意指示中國公司要遵守法律,不得逃稅。

印度媒體Mint指出,是次會議召開之際,幾間中國手機製造商因逃稅和涉嫌非法滙款問題,正受印度當局審查。

Oppo、Vivo等企業未就印方要求公開回應,小米則指在印度公司的所有高級職位均由印度人擔任。