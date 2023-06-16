美國軍情密件外泄｜疑犯被控惡意保留及傳播國防機密訊息6罪

美國一聯邦大陪審團以6項罪名，起訴在網上泄露美國最高軍事情報記錄的空軍國民警衛隊（ANG）士兵特謝拉（Jack Douglas Teixeira）。



路透社報道，美國司法部星期四（6月15日）發表聲明說，麻省（Massachusetts）北代頓市（North Dighton）的特謝拉，被控惡意保留和傳輸與國防有關的機密訊息。

司法部說，每項未經授權保留和傳輸國防訊息的罪名，最高可判處10年監禁、最高3年假釋，以及最高罰款25萬美元（約195萬港元）。

特謝拉4月13日在北代頓住所被聯邦調查局（FBI）特工逮捕。

特謝拉2019年加入空軍國民警衛隊，是網絡運輸系統管理員，工作包括保障軍隊「全球大型通訊網絡」的正常運行。特謝拉持有聯邦政府授予的最高級別絕密訊息安全許可，2022年7月升為一等飛行員，還榮獲空軍成就獎章。

據報道，在網上曝光的軍事情報文件，最初在社群聊天平台Discord被一個小組轉發，之後在Telegram廣傳，跟着流傳開來。

特謝拉是一名初級空軍人員，他的職位只需高中學歷、駕照和接受18個月的在職培訓。他能接觸到美軍的機密文件，令外界質疑美國如何保護情報資料。

這宗案件被認為是美國自2010年維基解密泄露事件以來最嚴重的泄密事件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

