習近平會見Bill Gates：中美關係建基民間　始終寄望美國人民

央視新聞6月16日報道，中國國家主席習近平當日在北京會見美國蓋茨基金會聯席主席比爾．蓋茨（Bill Gates）。



《人民日報》16日稱，習近平對蓋茨及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞。習近平強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，我提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的是為解決全球性挑戰提供中國方案。中國首先專注於解決好自己的問題。中國作為一個擁有14億多人口的大國，保持長期穩定和持續發展，就是對世界和平、穩定、繁榮的重大貢獻。中國要鞏固脫貧攻堅成果，實現鄉村振興，不斷提高農村衛生健康水平。

習近平強調，中國致力於以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，中國決不走國強必霸的老路，而是同其他國家一道實現共同發展，推動構建人類命運共同體。中方願同世界各國開展廣泛科技創新合作，積極參與並推動應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等全球性挑戰。中方願同比爾及梅琳達・蓋茨基金會繼續加強相關領域合作，並向其他發展中國家提供力所能及的支持和幫助。

習近平對蓋茨說，他是他今年在北京會見的第一位美國朋友。世界正在走出新冠疫情，人們應該多走動、多交流，增進了解。他常講，中美關係的基礎在民間，中方始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。

蓋茨介紹了對華合作進展情況及未來設想，表示，中國在減貧和應對新冠疫情方面取得舉世矚目的巨大成就，為世界樹立了很好榜樣。近年來，比爾及梅琳達・蓋茨基金會和中國開展了良好合作，取得顯著進展。中國加快創新發展，對中國有利、對發展中國家有利、對世界有利。基金會致力於同中國進一步加強創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域合作，並將成功經驗和技術向發展中國家推廣。

王毅、秦剛等參加會見。

▼中國環球電視網（CGTN）在Twitter賬號發布兩人會面場地的影片：

北京市長殷勇6月15日下午會見蓋茨一行。

殷勇說，蓋茨基金會在京設立的全球健康藥物研發中心近年來取得突破性成果。中方高度重視並將繼續大力支持研發中心建設，願同蓋茨基金會在科研平台建設與共享、人才培養等方面深化合作，推動研發中心取得更多創新成果並加快轉化應用，為增進人類健康福祉作出積極貢獻。

蓋茨稱，在各方共同努力下，全球健康藥物研發中心成立五年來取得了重要進展，感謝北京市政府對研發中心的大力支持。蓋茨基金會願與北京市等夥伴一道，共同加大投入，推動中心的研發突破，最終讓更多創新成果惠及世界，促進全球健康公平的實現。

蓋茨6月14日在社交媒體發文稱已抵達北京，為其2019年11月以來首次訪問中國。