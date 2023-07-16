英國防大臣華禮仕考慮秋季辭職

英媒7月15日稱，英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）考慮在秋季內閣改組時卸任，並且不會參加下一次立法選舉。



多間外媒引述《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報道，華禮仕在接受該報採訪時透露辭職打算，也已於6月16日告知英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）這決定。

由於選民對執政13年的保守黨不滿，以及英國持續面對通貨膨脹等危機，有關辛偉誠內閣即將發生變化的猜測不斷增加。

53歲的華禮仕於2019年擔任國防部長，是保守黨在任時間最長的防長。

從前首相約翰遜（Boris Johnson）到前首相卓慧思（Liz Truss），再到現首相辛偉誠，華禮仕一直擔任防長一職，並且在辛偉誠上台後幫助政府制定俄烏戰爭的應對措施。他對《星期日泰晤士報》說，他成功將英國國防預算增加240億英鎊，這是他出任防長以來取得的成績之一。

他在採訪中說，自他1999年進入蘇格蘭議會，他的政治生涯已經有24年。「7年多的時間裏，我的床頭放着3部手機。」

他此前也試圖競逐北約（NATO）秘書長職務，但最終未能贏得美國的支持，現秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg） 繼續擔任這一職位。

華禮仕還在採訪中說，到21世紀末，世界將變得更加不安全並陷入衝突，「無論是冷戰還是熱戰，我認為我們都會處於一個困難的境地」。

他指出，英國可能會捲入非洲與基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）和極端組織ISIS有關組織的衝突，他也對中國在南海的擴張、地區局勢，以及核擴散等問題表示擔憂。

在俄烏問題上，他認為若俄羅斯失敗，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能會尋找新的攻擊目標，比如西方通訊和能源供應的海底電纜。

本文獲《聯合早報》授權轉載

