伊朗道德警察重啟巡邏　抓捕着裝違規女性

伊朗國家媒體報道，伊朗已重新啟動傳統的執法方式，既委派道德警察巡邏並抓捕穿着違規的女性。



法新社報道，伊朗警方發言人賽義德說：「警方將開車或徒步巡邏，警告那些不服從命令和無視違反着裝規範後果的人，並採取法律措施將違規者移交司法部處理。」

有網絡畫面顯示，一名全身裹着黑布的女巡警正在斥責和逮捕另一名未遮蓋頭部的婦女；但照片的真實性尚未被核實。

據悉，自1979年伊斯蘭革命後，伊朗便開始實施女性着裝法規，違規者將被罰款或面臨最長兩個月的監禁。伊朗的道德警察則於2006年正式投入運作，他們被稱為「指導巡邏隊」（Gasht-e Ershad），任務是「宣揚端莊和戴頭巾的文化」。

2022年9月，22歲庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因違反衣着準則被道德警察逮捕，拘留期間陷入昏迷後死亡，引發了大規模示威。示威者高喊反政府口號與焚燒頭巾，全國各地也有愈來愈多女性不戴頭巾。

儘管抗議聲不斷，伊朗議會和領導層中的保守派仍堅決捍衛着裝規定。不過，因愈來愈多伊朗人要求改革，司法部門和政府5月提出了一項「支持頭巾和貞潔文化」法案。

這項法案建議增加對「在公共場所或互聯網上摘下面紗者」的罰款，但撤銷了監禁懲罰。

社會學家阿巴斯說，伊朗領導層無法在頭巾問題上達成共識，部分人贊成以鎮壓方式消解民怨，另一些人則「認為必須嘗試其他手段」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

