俄對英外交官實施蘇聯式限制　遠行須提前交詳細計劃

俄羅斯對英國駐當地外交官實施蘇聯式限制，以表達對英國支持烏克蘭的不滿。俄羅斯週四（20日）起要求，除英國大使和其他3名高級外交官外，其他英國外交官員如需出行超過方圓120公里，必須至少提前5個工作日通知俄方。



自2022年2月俄方全面入侵烏克蘭以來，西方已向基輔提供數百億美元的軍事援助，並實施嚴厲經濟制裁，而英國是對烏克蘭的主要助力之一。

英國駐俄羅斯臨時代辦週四被俄外交部傳召，指責英國支持烏克蘭的「恐怖行動」，並阻礙俄羅斯在英國的外交活動。此外，俄方在會上通知，決定對英國外交使團僱員的行動實行「通知程序」，以回應英方的「敵對行為」。

根據規定，英外交官如需出行超過方圓120公里，必須至少提前5個工作日將計劃通知俄方。所呈文件應包含時間、目的、旅行類型、業務聯繫、陪同人員、交通、訪問和住宿地點以，及旅行路線等信息。

這些限制將使英外交官面臨自蘇聯時代以來，在莫斯科經歷的最嚴格的限制。在蘇聯時代，外國人出行受到嚴格限制，並受到蘇聯國家安全委員會克格勒（KGB）的嚴密監控。

對於此一消息，英國駐莫斯科大使館拒絕置評。