加拿大暴雨成災　至少4失蹤包括2名兒童

加拿大新斯科舍省遭遇50多年來最強降雨，引發大規模洪災，目前有至少4人失蹤，其中包括兩名兒童。



路透社報道，自星期五（7月21日）起，新斯科舍省（Nova Scotia）便迎來持續性強降雨，在短短24小時內，便給當地帶來逾25厘米的降雨量，相當於往常3個月的總和。

警方指出，兩名兒童在車內被洪水淹沒後失蹤，另有兩名男子開車駛入深水區後失蹤。

新斯科舍省省長休斯頓（Tim Houston）以「難以想像」來形容此次洪災造成的損失。他在新聞發布會上說：「我們面臨着可怕的重大災情。房屋財產的損失……非常難以想像。」

在新斯科舍省向聯邦政府尋求支持後，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）說，他非常關注當地的洪災，並承諾渥太華「將為該省提供支持」。

新斯科舍省最大城市哈利法克斯（Halifax）和其他4個地區也已進入緊急狀態。 加國環境部預計，新斯科舍省東部地區的暴雨將持續到星期天（23日）。

洪災是加拿大今年（2023年）遭遇的新一輪氣候相關災害。此前，加國野火創紀錄的燒毀了大面積土地，而野火產生的有害霧霾煙一度飄向美國紐約上空。

本文獲《聯合早報》授權轉載

