習近平晤多國領袖：簽協議同推一帶一路　宣布中格建戰略夥伴關係

中國國家主席習近平7月28日在成都設宴款待與會見多名訪華國家領袖，包括布隆迪（Burundi）總統恩達伊施米耶（Évariste Ndayishimiye）及毛里塔爾亞（Mauritania）總統加祖瓦尼（Mohamed Ould Ghazouani）等。



習近平與恩達伊施米耶會面時稱，中非加強團結合作、維護共同利益十分重要。中方願同布方繼續就重大國際事務特別是非洲熱點問題加強溝通協作，共同為非洲和平穩定作出積極貢獻。習近平稱將促進中非、中阿務實合作。

習近平稱，中布務實合作有力促進布隆迪經濟發展和民生改善，中方將加快推進有關重大合作項目，支持布隆迪農產品儘早輸華，充分發揮農業技術示範中心和農業專家作用，鼓勵有實力的中資企業赴布投資，助力布實現糧食自給自足和自主可持續發展。

習近平稱，當前，世界多重挑戰和危機交織疊加，中非更要加強團結合作，維護廣大發展中國家共同利益和國際公平正義。中方願以自身新發展為非方提供新機遇，同包括布隆迪在內的非洲兄弟一道，落實好中非合作論壇達喀爾會議成果，推動共建「一帶一路」合作，推動全球發展倡議同非盟《2063年議程》對接，實現共同發展、共同進步。

習近平在與加祖瓦尼會面時稱，中方讚賞毛里塔尼亞在涉及自身核心利益問題上始終與中方堅定立場。

中國及毛里塔爾亞簽署了一項協議，共同推動建設「一帶一路」。

同日較早時格魯吉亞（Georgia）總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）訪華期間與習近平會面。

習近平28日上午在成都會見加里巴什維利時稱，加里巴什維利訪華期間，雙方將發表聯合聲明，共同宣布建立中格戰略夥伴關係，把雙邊關係定位提高到新水平。

+ 2

第31屆世界大學生夏季運動會7月28日至8月8日在成都舉行，設籃球、排球、田徑、游泳等18個體育項目，屆時將有來自約170個國家和地區超過一萬名運動員及官員參加。多國領袖出席世界大學生夏季運動會（世大運）開幕式，同時對中國進行訪問。

習近平今晚在成都出席世大運開幕禮。

是次訪華的國際貴賓包括印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）和夫人伊莉亞娜、毛里塔尼亞總統加祖瓦尼、布隆迪總統恩達伊施米耶、圭亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）、格魯吉亞總理加里巴什維利以及國際大學生體育聯合會代理主席艾德（Leonz Eder）等。習近平與夫人彭麗媛同貴賓們一一親切握手，互致問候並合影留念。