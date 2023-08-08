英國多個行業職位空缺　亞洲勞工補上

在英國脫歐引發歐盟公民外流7年後，亞洲勞動力填補了從醫療保健到農業等行業的職位空缺。



英國國民保健服務（NHS）在脫歐前依靠歐洲其他國家的公民維持運轉，現在則多為亞洲人。根據英國護理和助產委員會3月的數據，現有4萬8,395名在印度接受過培訓的護士、助產士和護理助理在英國註冊工作，首次超過在菲律賓接受過培訓的4萬5,472人。相比之下，來自歐洲經濟區的從業人員數量為2萬6,805人，較2017年9月減少了20％以上。

自2021年11月以來，英國已經與印度、肯尼亞、馬來西亞、尼泊爾、菲律賓和斯里蘭卡簽署協議，以便招募醫療保健工作者。

農業是另一個受益於亞洲勞動力的行業。過去歐盟國家公民佔英國季節性農業勞動力的98%，但根據英國脫歐後的計劃，現在有40%的季節性農業工人來自中亞國家，包括烏茲別克、塔吉克、吉爾吉斯和哈薩克，而來自尼泊爾和印尼的人數也在增加。

現如今，南亞是英國最大的技術工人來源地。根據政府數據，英國政府2023年第一季度發放的2萬8,390個此類簽證中，有近半來自南亞。自2020年2月以來，英國還向1,536名在學術或研究、藝術和文化、數碼科技方面工作的印度人發放「全球人才簽證」。

牛津大學移民觀察所（Migration Observatory）主任森普辛（Madeleine Sumption）說，對技能的要求降低是移民增加的因素。她說：「政府不再要求申請人是大學畢業生，而是允許擁有中等技能職業資格的人申請，這吸引了更多的技術工人。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

