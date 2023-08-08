中國海警艦向菲律賓船隻發射警示式水炮　中菲各發影片互相指責

中國海警5201艦8月5日向駛至南沙群島仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻噴射警示式水炮，中國與菲律賓方面8日各自發布現場影片，指責對方的行為。菲方稱強烈譴責中方的非法行為，中方則強調中國海警是依法實施必要管控。



菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）8日在Facebook發布影片，畫面顯示中國海警船正向距離不遠的菲方船隻發射水炮，菲方在帖文稱，對中國海警船CCG 4203和CCG 5305無理向MRRV-4409（菲律賓海警船）使用水炮的非法行為表示強烈譴責。

中國海警局8日在微博發布另一段中方從高空拍攝的影片，在影片中兩方距離較遠，中方指是中國海警5201艦對菲律賓「尤娜扎．五月」2號遊艇進行警示性的水炮噴射，形容是全程保持理性克制。

據中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月5日，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船隻進行了攔阻。

中方稱敦促菲方立即停止在該海域的侵權活動，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。