曾與李小龍發展三角戀情　美國女星Sharon Farrell逝世終年82歲

2023年是華人武打巨星李小龍（Bruce Lee）逝世的50周年，卻傳出他過去的舊愛、女星莎倫．法雷爾（Sharon Farrell）5月在醫院辭世，享壽82歲，兩人過去的戀情不免再度被翻出。



莎倫．法雷爾從小學習芭蕾舞，18歲開始拍電影，演過的電影多達24部，有《流氓好漢》（The Reivers）、《特技人》（The Stunt Man）、《醜聞喋血》（Marlowe）、《突變怪嬰》（It's Alive）、《濃情威尼斯》等。她也在不少電視劇中客串，2014年後就再也沒現身螢光幕前。

莎倫．法雷爾的感情經歷豐富，與第一任丈夫演員普林（Andrew Prine）結婚一個多月就離婚，後來她嫁給演員博耶（John F. Boyer），並生下一個兒子。只是在生產過程中她產生血栓，導致心臟驟停4分鐘，也因此產生嚴重腦損傷。巨星好友史提夫麥昆（Steve McQueen）建議她瞞住病情，她照做後持續穩定工作。

根據美媒報道，莎倫．法雷爾曾說她非常愛李小龍，李小龍則曾是史提夫麥昆的武術教練。她解讀與李小龍和史提夫麥昆的三角關係時分析說：「Steve（史提夫麥昆）非常成功，他是我的保護者，我對Steve只有慾望，但李小龍是我一生摯愛。」

據報道，當時李小龍得知莎倫．法雷爾和史提夫麥昆在美國密西西比州（Mississippi）拍電影，於是偷偷抵達片場，從身後摀住莎倫．法雷爾的嘴巴問：「為什麼不回我電話？你以為我沒辦法找到你嗎？」接着兩人進入她的車內親熱。之後莎倫．法雷爾告訴他，她已經和史提夫麥昆交往：「我只是利用他來忘掉你，我們不能再這樣了，我很抱歉。」

但後來莎倫．法雷爾沒有繼續和兩人糾纏，轉嫁博耶。

李小龍年少拜葉問為師，後主演《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》等電影，在荷里活打響名號，成為武術的經典代表人物。

本文獲《聯合早報》授權轉載

