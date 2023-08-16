德國外長專機兩度故障被迫取消行程　德媒：名譽掃地

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）原計劃訪問澳洲、新西蘭和斐濟，但因專機兩度出現故障被迫取消太平洋之行。德國媒體報道指這可能是飛機太老舊所致，並引起了德國國內反對派的不滿。



德國外交部長貝爾伯克在8月14日凌晨搭乘專機自柏林起飛，然而，她搭乘的A340專機因襟翼出現故障無法正常收起，導致被迫折返阿布扎比。專機隨後於當地時間15日重新啟程，但因同樣出現技術故障再次出現只能折返。兩次折返都因機上攜帶了大量燃料，為安全降落要先卸下燃料。

貝爾伯克隨後在社交平台「X」（原Twitter）上表示，因日程關係已無法繼續印太之旅，讓人「大感惱火」。

圖為5月11日，德國外長貝爾伯克出席德國柏林一個活動時發表講話。（Reuters）

有德媒形容事件令德國名譽掃地，《圖片報》引述專家指出，A340已是上世界90年代的產物，涉事專用機服役時間超過20年，因此容易出現技術故障。儘管一般客機使用時間可以超過 30年，但老舊飛機保養次數會更多，使用老舊技術耗油亦不環保。德國空軍發言人15日表示，將提前退役兩架空客A340政府專機，其中就包括貝爾伯克此次搭乘的專機。

近年來德國政府專機出現了一系列令人尷尬的問題。2018年11月，時任總理默克爾（Angela Merkel）及時任財長朔爾茨（Olaf Scholz）在前往布宜諾斯艾利斯參加G20峰會途中因專機出現故障需要迫降。而在2023年5月，由於飛機輪胎損壞，貝爾伯克不得不將自己在波斯灣地區的行程延長一天。

德國政府機隊每年耗費納稅人數百萬美元，德國左翼政黨呼籲改革機隊，換成更新的機型。左翼黨（Die Linke）勒茨（Gesine Lötzsch）批評現在機飛「昂貴、不可靠、且破壞環境」，與「拯救氣候或聯邦預算都不相符」。

德國環境局回應，指在特定高度卸下燃料對環境造成的破壞很微：當燃料在1800米高空卸下時，會霧化並蒸發掉，不會直接掉到地上。