沙特阿拉伯建核電站受限美國　擬與中法俄合作

作為世界最大的石油出口國，沙特阿拉伯一直尋求建設更多的民用核項目，推動能源轉型。據英國8月26日報道，由於擔心美國對鈾濃縮的限制將破壞合作，沙特正在考慮與中國、法國和俄羅斯等國家合作建設核電站。



本文獲觀察者網授權轉載；撰文：陳思佳



報道稱，在促進沙特與以色列關係正常化的談判中，沙特政府希望得到美國提供的民用核項目援助，與美國合作建設核電站。但美國政府對沙特的鈾濃縮活動提出了嚴格的限制條件，不支持在沙特領土上開展鈾濃縮活動。

積極與沙特展開外交接觸的以色列政府也對這一問題保持「謹慎態度」，多名安全官員和反對派領導人對民用核項目援助持反對意見。以色列官員擔心，沙特發展核能項目可能導致中東地區出現「核擴散」。

由於談判遲遲沒有取得進展，沙特政府已經開始考慮與其他國家合作建設核電站。幾名知情人士告訴英媒，沙特政府正在研究中國、法國和俄羅斯等國企業提出的核電站建設方案，可能會根據競標的最佳報價作出決定。

中國田灣核電站。（中國核能電力股份有限公司）

這些知情人士表示，沙特青睞美國的核電技術，有意與美國開展民用核項目合作，但他們擔心，美國政府對鈾濃縮活動的限制將會破壞合作。其中一名人士透露，有關磋商還在進行中，暫時沒有跡象表明沙特會在何時選定承包商。

報道提到，除中法俄等國之外，沙特官員同樣對韓國的提案表現出興趣。韓國電力公社（KEPCO）承建的阿聯酋巴拉卡核電站（BNEP）已經投入運營，這是該公司在中東建設的第一家核電站。然而，使用美國技術的韓國企業也需要遵守華盛頓的出口限制。

美國政府是否願意在民用核項目方面作出讓步還是個未知數。美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）在本週早些時候表示，拜登政府將要求國際原子能機構（IAEA）提供指導意見。

圖為中國國家主席2022年12月8日訪問沙特阿拉伯期間，在利雅得與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。（Reuters）

8月25日，美國《華爾街日報》援引沙特官員的消息稱，沙特政府正考慮中國企業的提案，在沙特東部省建設一座核電站。這名官員表示，如果沙特與美國的談判最終失敗，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）準備在儘可能短的時間內與中國企業達成協議。

《華爾街日報》指出，如今中國和俄羅斯在核能項目方面佔據主導地位，根據國際能源署的統計，自2017年以來，全球新開工的31座反應堆中有17座是俄羅斯設計的，有10座是中國設計的。中國核能企業還大多實現了核電站設計和部件國產化，使其不易受到美國潛在制裁措施的影響。

對於中企可能在沙特建造核電站的傳言，中國外交部發言人汪文斌在8月25日的例行記者會上表示，中沙是全面戰略夥伴，雙方在各領域開展了互利共贏的友好合作，給兩國人民帶來實實在在的好處。中方將繼續在包括民用核能在內的各領域同沙方開展互利合作，同時嚴格遵守防擴散國際義務。