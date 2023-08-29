搭上學漢語熱潮　沙特阿拉伯列為必修科　加入多地行列

沙特阿拉伯教育部宣布將中文定為公、私立中學的必修科目。沙特媒體《沙特公報》（Saudi Gazette）8月22日稱，該國中學會在每個周日與周一的第四節課教授中文。有類似安排的國家及地區其實不少。



中國教育部資料顯示，截至2021年底，全球共有180多個國家及地區開設中文課程，76個國家將中文納入國民教育體系，外地學習中文人數逾2,500萬，學習、使用中文人數累計近2億。

由中央書記處領導、中央統戰部代管的全國性留學人員組織歐美同學會（中國留學人員聯誼會）2022年撰文介紹多地中文教育概況。

內文稱美國截至當時共有800多間大學開設中文系，多間中學設有中文課程，部份州份如猶他州更將中文定為中學必修課程。

法國有150間大學、700多間中小學設有漢語課程，教育部更設立專職漢語總督學。

圖為2020年3月5日，有人在中國上海寫中文書法。（Unsplash）

英國2016年起推行「普通話傑出計劃」（Mandarin Excellence Programme），支援中學普通話教學。

內文稱，中文教育在非洲日漸盛行。烏干達2018年將中文列入初中教學大綱，有50多間中學開設中文課。埃及2020年起亦將中文定為選修外語科目。

部份國家除了開設中文課，亦將中文定為大學入學試選修科目，包括愛爾蘭、俄羅斯及白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）等。三國分別在2022、2019及2015年舉行首屆中文科高考。

中國教育部指，2021年全球共有4,000多間大學、逾7.5萬間主流中小學、華文學校及培訓機構提供中文教育。