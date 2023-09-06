希臘土耳其外長會面　宣布兩國展開友好合作新時代

希臘及土耳其外長9月5日在安卡拉（Ankara）舉行高級別會面，雙方會後宣布，兩國展開友好合作的新時代。



《德國之聲》（Deutsche Welle）報道，土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）與希臘外長格拉佩蒂蒂斯（George Gerapetritis）一同會見傳媒，前者表示，土耳其與希臘的關係進入全新和正面的時代，安卡拉方面準備在沒宥任何前設條件下，與鄰國希臘展開對話，以及在根據共同利益下，在各方面發展關係。

格拉佩蒂蒂斯則稱，假如土耳其符合人權等領域的要求，雅典方面就會考慮支持土耳其申請加入歐盟的計劃。

土耳其和希臘本身是地中海鄰國，但雙方在海洋邊界爭議，以及塞浦路斯（Cyprus）的問題等導致長期關係緊張。雙方近期都有意改善關係，例如土耳其今年初發生的大地震之後，希臘提供人道援助；安卡拉方面亦在希臘致命火車意外後表達慰問。

兩國外長公布改善關係的路線圖，雙方將繼續討論連串建立信心的措施，並恢復高級別合作委員會的會面等。另外土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）及希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）亦會趁9月較後在紐約舉行的聯合國大會期間會面，是兩人自7月於北約（NATO）峰會後再次碰面。