羅馬尼亞改口稱發現疑屬俄無人機殘骸　北約稱團結一致及關切事件

羅馬尼亞國防部長特爾沃爾（Angel Tilvar）9月6日表示，疑屬俄羅斯無人機的部份殘骸落在羅馬尼亞領土，推翻該國於4日的說法。由於羅馬尼亞為北約（NATO）成員國，令事件變得極為敏感。北約6日強調，各盟國與羅馬尼亞團結一致，會繼續密切關注局勢，並與羅馬尼亞保持密切聯繫。羅馬尼亞國防部發言人斯皮努（Constantin Spinu）宣布，當局將加強保護領空。



特爾沃爾表示，確認在羅馬尼亞領土發現可能是無人機的碎片，該地區未進行任何疏散，因沒有跡象顯示這些部件構成威脅，當局將繼續分析以確認其來源。

特爾沃爾一再強調，事件不存在直接威脅，且無人機可能在撞擊時沒有爆炸，只是簡單地墜落，又或有碎片落在羅馬尼亞領土。他表示，事件令羅馬尼亞當局不滿，但不認為能稱之為攻擊，稱應懂得區分侵略行為抑或事故。

羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）則稱，倘確認殘骸屬於俄羅斯無人機，事件將涉及嚴重違規，情況不可接受，屬嚴重侵犯羅馬尼亞的主權和領土完整。該國將保持警惕，並與北約盟友保持聯繫。

烏克蘭外交部4日表示，俄羅斯凌晨對烏克蘭港口伊茲梅爾（Izmail）附近發動襲擊，俄方兩架見證者（Shahed）無人機墜落羅馬尼亞境內，並發生爆炸，稱俄羅斯對北約成員國安全也構成巨大威脅。但當日羅馬尼亞國防部否認事件，又強調「俄羅斯的攻擊手段，從未對羅馬尼亞國家領土或水域產生直接軍事威脅。」

俄烏戰事爆發以來，烏克蘭曾多次指疑似俄軍武器飛越或撞向鄰國，其中包括簽有共同防禦協議的北約成員國。最受人注目的一宗發生在去年11月，波蘭邊境附近有導彈墜落並造成兩人死亡。波蘭和北約盟國後來表示，該枚防空導彈屬於烏克蘭，事件或為擊落俄導彈而造成。