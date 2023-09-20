德國查禁極右新納粹組織及取締28成員

德國政府宣布查禁一個源自於美國極右新納粹組織的分支，並在美國執法人員的協助下，在全國各地取締該組織的28名成員。



德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）星期二（9月19日）說，這項突擊行動對右翼極端主義造成「重創」，同時也傳達了德國絕對不會容忍種族主義和反猶太主義的信息。

費澤爾說，這類組織「對我們的民主構成極大威脅，這就是為什麼我們會持續不斷地採取取締行動，以消除右翼極端主義的威脅」。

德國政府針對激進分子採取的最新舉措，正值反移民的極右派民粹主義政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的支持率日益增加之際，尤其是在前共產主義的東部各州。

這次被查禁的右翼極端組織為「德國鐵錘光頭黨」（Hammerskins Deutschland）及附屬組織Crew 38。根據德國內政部，德國鐵錘光頭黨是內政部查禁的第20個右翼極端組織。

擁有約130名成員的德國鐵錘光頭黨是1988年在美國成立的「鐵錘光頭國」（Hammerskins Nation）的分支，前者在歐洲極右翼運動中十分活躍。

德國內政部說，在全世界，這個組織自詡為精英兄弟會，實現一種次文化的生活方式，而他們也自視為右翼極端分子光頭黨的菁英。

德國鐵錘光頭黨的意識形態是根據納粹激進教條的政治宣傳，希望能在全球鞏固右翼極端勢力，特別是透過傳播極端主義音樂和商品來吸引成員，讓他們變得激進。

本文獲《聯合早報》授權轉載

