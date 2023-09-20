第78屆聯大一般性辯論開幕　盧拉批俄烏戰爭暴露聯合國無能

第78屆聯合國大會一般性辯論9月19日在美國紐約聯合國總部開幕。巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）演說時稱，烏克蘭戰爭揭示聯合國各成員國無力執行《聯合國憲章》的宗旨和原則。



根據中新社，秘書長古特雷斯（António Guterres）在開幕式上向聯大作工作報告並致辭。他重申聯合國對維護國際和平與安全的承諾，並強調改革多邊體系，「世界已經改變，我們的機構還沒有，如果機構不能反映世界的本來狀況，我們就無法有效地解決實際問題。」

古特雷斯說，「要麼改革，要麼分裂」，各國領導人為了共同利益需要達成妥協。

聯合國大會：第78屆聯合國大會一般性辯論2023年9月19日在美國紐約聯合國總部開幕。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在開幕式上向聯大作工作報告並致辭。（Reuters）

第78屆聯大主席、天主教教宗方濟各（Pope Francis）致開幕詞時說，聯大作為一個獨特的、真正的全球平台，透過多邊外交進行辯論、對話和解決問題，「今年，我們的當務之急非常明確：本著對共同目標的信念和一致行動的精神將各國團結在一起。」

方濟各強調在烏克蘭、非洲和中東等地區實現公正和可持續和平的必要性，呼籲國際社會團結一致應對挑戰。

按照慣例，盧拉在一般辯論中第一個發言。他對日益加劇的全球不平等表示遺憾，並討論了巴西在開展氣候變遷外交方面發揮的作用，也對俄烏局勢發出和平談判的呼籲。

盧拉還表示：「烏克蘭戰爭揭露我們集體無能力執行《聯合國憲章》的宗旨和原則，若非基於對話，不會有持久的解決方案。」

聯合國大會：第78屆聯合國大會一般性辯論2023年9月19日在美國紐約聯合國總部開幕，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）發表演說。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）隨後發言，表示歷史不應決定未來，對手也可變成夥伴。他說：「我們有共同的世界」，「美國的未來與世界各國的未來息息相關。」

拜登強調，聯合國必須繼續維護和平，預防衝突，並緩解人類苦難，各國領土完整必須捍衛。氣候危機需要嚴重關注。

他還談及中國，重申美國無意與中國脫鈎，而是負責任地管理雙方的競爭，避免緊張關係演變成衝突。

聯合國大會：第78屆聯合國大會一般性辯論2023年9月19日在美國紐約聯合國總部開幕，美國總統拜登（Joe Biden）發表演說。（Reuters）

古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）在演講中呼籲改革國際金融體系，增加對永續發展和氣候行動的支持。

迪亞斯-卡內爾譴責美國對古巴實施長達60多年的經濟封鎖，稱之是「單方面且不合理的」。

他表示，發展中國家將繼續為建立一個更公正、更公平的世界而努力。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）主要圍繞俄烏衝突發言。他呼籲國際社會團結一致，讓《聯合國憲章》發揮作用，確保世界不再有戰爭。

聯合國大會：第78屆聯合國大會一般性辯論2023年9月19日在美國紐約聯合國總部開幕，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表演說。（Reuters）

當天發言名單上的領導人還包括波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及日本首相岸田文雄等。

本屆聯大一般性辯論的主題是「重建信任，重振團結：加緊行動，落實2030年議程及其可持續發展目標，為所有人推進和平、繁榮、進步和可持續性」，辯論將持續至9月26日。其間，來自聯合國會員國的國家元首、政府首長和高級別代表將圍繞主題發言，表達各自國家立場並提出解決方案。