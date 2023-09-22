韓國35歲女被稱「阿珠媽」嬲爆　地鐵揮刀斬傷3人判囚8年

韓國一名35歲女子3月3日在京畿道龍仁市一個地鐵車廂持刀傷人，斬傷3名乘客。她施襲原因是有人稱她「大媽」（아줌마，即阿珠媽），她氣到從袋中拿出魚生刀斬人。她在21日的一審被判處8年有期徒刑。



首爾中央地方法院刑事第15單獨庭法官21日對35歲姓金女子判處有期徒刑8年。案中查獲的菜刀、魚生刀及切肉刀等全被沒收。她是在犯案當天與前一天分批購買它們。

金女3月3日下班後乘車回家，在下午5時44分左右，她在龍仁市水枝區竹田站附近一列行駛中的地鐵內，與一名60多歲的婦人A發生口角。

圖為2023年3月3日，在地鐵列車上持刀襲擊他人的金女被捕。（韓聯社電視台新聞影片截圖）

金女在4月18日一審中被問及在哪些方面覺得冤枉時回答說，A叫她把手機音量調低，但「阿珠媽」這個稱呼令她覺得很糟。她說：「我就說『我才不是阿珠媽』，之後她（受害人）又說了些什麼，所以（我）就用一把生魚片刀（砍她）」。

我犯罪是因為「阿姨」的話冒犯了我，我故意開大手機音量，打算在吵架時襲擊她

她求情時還說，「我和阿叔打架了，他試圖打我」，「我不知道我是不是一個壞人」。

《首爾經濟日報》21日稱，A受襲中刀，大腿嚴重受傷。另外兩名出手攔住疑犯的乘客也受傷送院。有人臉部被刺傷，所幸並無性命之虞。

法院指疑犯犯案是有事先計劃，她稱如有人與其發生爭執就有武器可用，而且她作案手段殘忍、毫不猶豫。另外，疑犯曾因類似罪名被判有罪，又在緩刑期間犯罪，足見她並未反省以及再犯的機會很大。

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