路透社：美國越南洽談武器轉讓

路透社9月23日引述消息人士稱，美國政府正與越南洽談一項歷來最大規模的武器轉讓協議。



路透社引述消息人士報道，兩國可能在2024年內確定這計劃，並通過向越南出售美國的F-16戰機來「完成」美越兩國新升級的雙邊關係。

9月10日，美國和越南正式從全面夥伴關係升級至全面戰略夥伴關係。

據報道，協商工作仍處於初期，具體條款尚未確定，也有可能最後落空。但在過去一個月，這是在河內、紐約和華盛頓舉行的美越官方會談中的一個重要議題。

另一名不願具名的消息人士稱，華盛頓正考慮為價格昂貴的裝備制定特別融資條款，以幫助資金短缺的越南擺脫傳統上對成本較低的俄羅斯武器的依賴。白宮和越南外交部發言人並未回應媒體的置評請求。

雖然美越之間的重大武器交易可能會激怒中國，但越南和美國一樣，對中國在有爭議的南海日益強硬的態度感到擔憂。

東京國際大學國際安全研究副教授、智庫太平洋論壇（Pacific Forum）海上安全主任奧丹尼爾（Jeffrey Ordaniel，暫譯）說：「美越兩國正在發展不對稱的防禦能力，但它們（希望）這不會引發中國的反應……是一種巧妙平衡的行為。」

他認為，華盛頓應該把資助中東地區軍隊的資金轉向印太區，「如此一來，越南、菲律賓和台灣等合作夥伴就能負擔得起抵禦北京所需的武器」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

