美媒記者乘菲律賓船南赴南海採訪解放軍活動？北京證實

美媒記者隨菲律賓船隻前往南海具爭議的島礁時直擊菲律賓船隻與中國船隻對話。這間傳媒公開有關情況後，中國外交部9月25日證實確有此事。



中國外交部發言人汪文斌25日主持例行記者會時表示，中國海警依法採取必要措施，在南海具爭議的海域依法攔截並驅離一艘菲律賓船隻。

發生什麼事？

《紐約時報》23日稱，身在菲律賓「加勒比雌虎號」（Caribbean Tigress）的人可隱約看到在菲律賓巴拉望島（Palawan）附近的中國美濟礁（Mischief Reef）上有個軍事基地。

原本中方船隻只是在附近徘徊，但當他們接近中方軍事基地時，中方船隻打開燈光並多次鳴響喇叭，最後兩者距離不足20厘米，雙方開始對話。

「加勒比雌虎號」發現有船隻靠近後，船員使用揚聲器說話，請對方退後，稱距離那麼近會危及其船隻。中方船隻先鳴響喇叭，之後以普通話表說：「這裏是中國海軍艦艇」。

南海爭議：美媒2023年9月23日公開其記者隨菲律賓船隻「加勒比雌虎號」前往南海具爭議的島礁時直擊菲律賓船隻與中國船隻對話的情況。圖為「加勒比雌虎號」。（Facebook@caribbeantigress）

菲律賓船員以英文表示自己是「加勒比雌虎號」，請對方表明身份，中方船隻再以英文重申自己是中國海軍艦艇（China Navy Ship），告知對方正接近中方島嶼美濟礁（Mischief Reef），「為了你的安全，請立即離開」。

「加勒比雌虎號」船員稱：「這是菲律賓海域，（菲律賓船隻）為何要為自身安全離開？」中方請對方表明接近美濟礁的意圖，菲方回答只是經過這片海域後詢問中方「騷擾」（Harassing）「加勒比雌虎號」的意圖，中方未有回應，而是問對方的出發點及目的地。

菲律賓方稱，對方是中方船隻，自己是菲律賓船隻，正合法通過菲律賓水域，請中方說明自己在這片水域的權限。

菲律賓指中國安裝浮動屏障

路透社25日報道，菲律賓24日指責中國在南海主權爭議地區黃岩島（Scarborough Shoal）安裝「浮動屏障」，阻止菲律賓人進入有關水域進行捕魚，又表示政府會保護菲律賓漁民的權利。

菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）也稱，菲律賓將採取所有適當行動，消除南海爭議地區的障礙。