與中國發聯合聲明提13點　尼泊爾談及台灣與西藏

中國和尼泊爾9月26日發表聯合聲明，以下為聲明全文：



一、應中國務院總理李強邀請，尼泊爾總理普拉昌達（Prachanda，本名Pushpa Kamal Dahal普什帕·卡邁勒·達哈爾）2023年9月23日至30日對中國進行正式訪問，並出席第19屆亞洲運動會開幕式。

二、訪問期間，中國主席習近平會見普拉昌達，李強同普拉昌達舉行會談，全國人大常委會委員長趙樂際會見普拉昌達。兩國領導人在親切友好的氣氛中，就加深中尼傳統友誼、擴大兩國互利合作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。

三、尼方祝賀中國共產黨第二十次全國代表大會勝利召開，祝賀中國全國兩會取得積極重要成果。尼方讚賞近年來在習近平英明領導下中國經濟社會發展取得的成就，祝願中國人民取得更大發展、進步。中方祝賀尼泊爾順利完成三級選舉，組建新政府，祝願尼泊爾人民早日實現發展和繁榮。

四、雙方憶及2019年習近平對尼泊爾進行歷史性國事訪問期間，兩國關係提升為面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係，強調高層交往對雙邊關係發展具有特殊重要意義。雙方將保持高層交往勢頭，加深政治互信，擴大兩國各層級交流與合作。

五、雙方一致認為，1955年建交以來，無論國際形勢如何變化，兩國始終相互尊重、平等相待，團結互助、合作共贏，樹立了不同社會制度和大小國家間友好相處的典範。雙方同意進一步加快落實兩國簽署的文書和兩國領導人達成的重要共識，在和平共處五項原則、《聯合國憲章》宗旨和原則及睦鄰友好原則基礎上，加強戰略溝通，高質量共建「一帶一路」，加深和拓展各領域互利合作。

六、雙方認為兩國在困難時期一貫相互支持，重申相互尊重和照顧彼此關切和核心利益。

尼方重申堅定奉行一個中國原則，承認中國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部份，反對「台灣獨立」。

尼方重申西藏事務是中國內政，決不允許利用尼泊爾領土從事任何反華分裂活動。

中方重申將繼續堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴的周邊外交方針，堅定支持尼泊爾維護國家獨立、主權和領土完整，尊重和支持尼方自主選擇符合本國國情的社會制度和發展道路。

七、雙方考慮到兩國政府已於2017年5月12日簽署關於在「一帶一路」倡議下開展合作的諒解備忘錄，表示願就《中國政府和尼泊爾政府關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃》加快磋商，儘早達成一致。雙方願加強兩國發展戰略經驗交流，加深基礎設施互聯互通、貿易、旅遊、產能與投資等領域務實合作，進一步推動雙方共建「一帶一路」合作走深走實，讓共建「一帶一路」更好造福兩國人民。雙方同意有序推進口岸、公路、鐵路、航空、電網等方面互聯互通，共同打造跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡，共同保障兩國合作項目及企業人員安全，幫助尼方實現發展議程，包括儘早從最不發達國家行列畢業。

雙方歡迎里孜－乃瓊口岸順利開通、樟木口岸恢復客運功能。雙方高度評價普蘭、吉隆口岸保持「客貨兩通」並平穩有序運行。中方將為尼方盡快完善里孜－乃瓊口岸尼方一側設施建設提供支持。中方同意積極推動符合條件的傳統邊貿點盡快恢復開放。雙方同意就早日開放陳塘、日屋口岸保持溝通。

雙方同意繼續落實已簽署的過境運輸、借道運輸等有關合作文件，幫助尼從「陸鎖國」轉變為「陸聯國」。中方願根據尼方需求，適時啟動阿尼哥公路四期保通項目。中方願在尼方完成拆遷工作後盡快啟動沙拉公路修復項目。

雙方同意加快推動多卡－察哈爾隧道工程可行性研究，認為該項目將提升兩國互聯互通水平。雙方同意加快落實加德滿都內環路二期項目。

雙方對吉隆至加德滿都跨境鐵路項目可行性研究進度表示滿意，計劃儘早舉行中尼鐵路合作第8次工作會議。中方願幫助尼方培訓鐵路領域人才。

雙方對兩國民航主管部門此前就擴大航權安排達成一致表示歡迎，對博克拉國際機場建成投入使用表示滿意，支持和鼓勵雙方空運企業在雙邊航權安排下根據市場需求恢復並新開包括連接博克拉在內的兩國間航班航線，為雙方經貿和人員往來提供便利。

雙方將進一步開展能源領域合作，特別是水電開發和跨境電網項目及其配套變電站建設。雙方將盡快舉行中國－尼泊爾能源聯合工作組第二次會議並定稿完成《中尼電力合作規劃》。雙方將早日啟動建設吉隆－熱索瓦跨境輸變電項目。雙方將繼續用好中尼能源聯合工作組平台，開展水電、風電、光伏、生物質和氫能等新能源領域交流合作。

中方同意積極考慮尼方提出的從中國西藏地區向尼泊爾北部邊遠地區送電的需求，同意在商業原則下通盤統籌考慮提供設備、技術等協助。

中國外交：圖為9月25日上午，中國務院總理李強在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的尼泊爾總理普拉昌達舉行會談。這是會談前，李強在人民大會堂東門外廣場為普拉昌達舉行歡迎儀式。（中國政府網站）

八、雙方對兩國各領域合作表示滿意，同意進一步加深經貿、投資、農業、旅遊、產能、減貧、衛生、教育等領域互利合作，促進共同發展。

雙方對近日在華成功舉行中尼貿易暢通工作組第二次會議表示滿意，認為該會議有利於促進雙邊經貿往來。為促進兩國貿易投資，雙方承諾為兩國企業在對方國家投資經營提供公平、透明、非歧視的營商環境。

雙方歡迎中尼過境運輸協定下首批經中國中轉的進口貨物於2023年9月7日運抵尼泊爾。

關於中尼友誼工業園項目開發協議，尼泊爾投資委員會與拉薩經濟技術開發區投資發展公司已一致同意加快商談進程，盡快簽署項目開發協議，推動該工業園早開工、早運營。

雙方簽署關於成立審議和修訂《中尼貿易和支付協定》聯合技術工作組的諒解備忘錄。

雙方認為尼方今年8月作為主題國參加第七屆中國－南亞博覽會，為兩國經貿合作注入新的生機和活力。中方歡迎尼方參加將於2023年11月在上海舉辦的第六屆中國國際進口博覽會。

雙方對續簽《中國農業農村部與尼泊爾農業畜牧業發展部關於農業畜牧業漁業合作諒解備忘錄》表示歡迎，認為該協議將提升兩國農業合作水平，同意儘早召開中尼農業合作聯委會第四次會議。雙方願探索共同建設農業產業示範園以促進合作，尼方將積極研究示範園選址和合作設想。

尼方感謝中方給予98%稅目輸華產品零關稅優惠待遇。中方願繼續採取積極措施為尼泊爾產品輸華提供便利。雙方歡迎尼泊爾青貯飼料成功實現輸華，簽署《中國海關總署與尼泊爾農業畜牧業發展部關於尼泊爾植物源性中藥材輸華植物檢疫要求議定書》，願加快推進尼泊爾熟制水牛肉輸華批准程序，認為這是緩解兩國貿易不平衡狀況的積極舉措。中方願協助尼方落實尼泊爾柑橘輸華檢疫要求，願幫助尼方建設多功能檢疫實驗室。

中方同意與尼方加強氂牛和山羊品種選育和標準化規模養殖技術交流合作。

雙方歡迎兩國政黨「點亮未來」民生與減貧行動在尼泊爾啟動，中國南亞國家減貧與發展合作中心「活力鄉村」示範項目成功揭牌，願聚焦減貧發展、民生改善、鄉村振興等擴大交流合作。

雙方讚賞彼此相互支持，合作抗擊新冠疫情。雙方對中國援尼公務員醫院升級改造項目竣工和移交表示滿意，願繼續加強醫療衛生領域合作，加快推進中國援尼B.P.柯伊拉臘腫瘤醫院骨髓移植醫療項目。中方願積極考慮尼方其他援助項目訴求。

中方願與尼方探討在聯合辦學基礎上，逐步拓展合作方式和規模，支持尼方建設馬丹·班達里大學。

雙方歡迎按照《中國國家中醫藥管理局和尼泊爾衛生與人口部關於傳統醫學合作的諒解備忘錄》，成立中尼傳統醫藥合作委員會，將繼續支持中尼中醫藥中心在尼泊爾開展義診、培訓、醫療服務等，支持中國援尼醫療隊在加德滿都新設醫療點。

九、尼方感謝中方為尼泊爾經濟社會發展提供寶貴支持。雙方同意加快落實業已達成共識的地震後重建項目。

雙方願進一步探討拓展應急管理、防災減災救災領域合作。中方願推進尼泊爾國家應急運行中心信息平台技術援助項目，做好援尼地震監測台網運行維護工作。雙方同意開展地震學、地震區劃、歷史建築工程抗震等領域交流，為尼方提供防災減災技術培訓。

十、雙方同意開展兩國邊界聯檢。雙方同意推動《中尼邊界管理制度協定》盡快生效。雙方同意繼續磋商《中國公安部與尼泊爾內政部關於建立邊境三級聯繫制度的議定書》，提升兩國邊界管理與合作水平。

雙方認為開展執法合作對維護兩國安全具有重要意義，同意進一步加強執法機構信息交流、能力建設和培訓合作。雙方同意加快中尼刑事司法協助條約批准工作。

十一、雙方願加強教育、科技、通訊、文化、旅遊、廣播電視、智庫、青年等領域不同層級的交流合作。雙方對簽署《中國科學技術部與尼泊爾教育科技部關於科技創新合作的協議》表示滿意。中方同意探討在數字經濟、數碼基礎設施、人工智能等領域的交流合作。

雙方支持兩國學者、學生、藝術家和私營部門企業家加強友好交流合作。

中方將繼續支持尼泊爾各層級文化和旅遊機構以靈活方式參與中方主辦的文化和旅遊交流活動，在華舉辦旅遊推介活動，鼓勵更多中國遊客赴尼泊爾旅遊。為推動更多遊客訪問尼泊爾，雙方同意在華宣布2025年為「尼泊爾旅遊年」。中方歡迎尼泊爾友好組織來華參加第八屆中國·南亞友好組織論壇。雙方期待兩國城市間進一步建立友城關係，推動加深人文交往。

中國外交：2023年9月23日下午，國家主席習近平在杭州西湖國賓館會見來華出席第19屆亞洲運動會開幕式並進行正式訪問的尼泊爾總理普拉昌達。（中國政府網站）

雙方對簽署《中國國家新聞出版署與尼泊爾政府文化、旅遊與民航部關於經典著作互譯出版的備忘錄》感到滿意。

尼方承諾向中方贈送一對獨角犀牛，作為尼泊爾政府和人民送給中國政府和人民的禮物，以此象徵雙方的長久友誼。

中方願通過擴大中文考試服務、派遣中文教師和志願者等，為尼泊爾中文教學發展提供支持。雙方將繼續發揮尼泊爾中國文化中心、孔子學院、孔子課堂對中尼文化交流與合作的促進作用。

十二、雙方強調，要堅持真正的多邊主義，推進國際關係民主化，推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展。雙方同意在聯合國等多邊機制內加強合作，維護廣大發展中國家的共同利益。雙方支持多邊貿易體制，反對保護主義。雙方將共同推動經濟全球化朝着開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，促進全球與地區和平、安全、發展與繁榮，構建人類命運共同體。

尼方支持中方提出的全球發展倡議，將考慮加入「全球發展倡議之友小組」。中方願同尼方加強發展經驗分享。

十三、雙方對普拉昌達訪華取得的成果表示滿意，一致認為此訪對推動兩國面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係向前發展具有重要意義。普拉昌達對中國政府和人民的熱情友好接待表示感謝，並邀請中國領導人訪尼。中國領導人感謝普拉昌達的邀請，雙方將通過外交渠道保持溝通。