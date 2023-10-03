美媒：華府視烏克蘭腐敗為真正威脅　憂西方放棄施援

美國媒體10月2日報道，由於烏克蘭國內貪腐嚴重，令拜登政府深表憂慮，擔心或削弱其他外國領導人對烏信心，甚至觸發西方停止對烏提供援助。烏克蘭外交部未對報道作出回應，但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）早前撤換了幾名高級國防官員，被視為回應西方的關切。



美國政治新聞網站Politico引述政府一份「「敏感但非機密」的文件稱， 拜登政府對烏克蘭國內腐敗問題的擔憂，遠超過其公開承認的程度。文件指出，腐敗問題可能導致西方盟友放棄支持烏克蘭對俄戰鬥，基輔要刻不容緩地努力打擊腐敗。

該份名為《綜合國家戰略》的22頁文件，8月在國務院網站低調發布，提及首要優先任務、任務戰略框架等範疇。但報道指出，該份文件有另一份機密版本，長度為公開版本的3倍，內容聚焦如何打擊烏克蘭貪腐問題細節，包括建議烏克蘭銀行私有化、幫助更多學校教授英語、鼓勵軍隊採用北約協議等。

該報也指出，美國政府對烏進行施壓，以求遏止其國內腐敗持續。 該報還引述美國官員消息，雙方正在進行一些「誠實對話」，例如國家安全顧問沙利文 （Jake Sullivan）上月初曾與烏克蘭反腐機構的代表會面。

消息又稱，拜登政府考慮把烏克蘭實施的反腐敗改革，以及能否成為對個人投資有吸引力的國家，以作為未來提供經濟援助的先決條件，但此類條件並不用於軍事援助。