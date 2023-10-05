意大利搗洗錢網絡拘33人　涉為黑手黨「光榮會」匯款中國

意大利警方10月4日公布，近日進一步打擊洗錢網絡並拘捕33人，該網絡涉嫌為包括黑手黨「光榮會」（Ndrangheta）在內的販毒集團洗錢超過5,000萬歐元。



意大利金融衛隊警察魯伊斯（Francesco Ruis）表示，此案的獨特之處，是光榮會等組織與提供金融服務的中國企業存在聯繫。

魯伊斯表示，當局追蹤到的金融流向超過5,000萬歐元，但數字未能反映真實規模。這只是當局從2020年到2022年追蹤的情況，不排除只佔實際的20%。

金融衛隊警方在聲明中表示，他們在羅馬和其他6個意大利城鎮逮捕33人，其中包括7名中國公民，罪名是組織犯罪、串謀販毒和洗錢。

聲明指出，當局還從負責將資金轉到國外的「錢騾」身上，繳獲約1,000萬歐元現金。

最近的幾項調查顯示，意大利的販毒集團愈來愈多地利用非法網絡，來隱瞞跨境匯款。 而最新的此宗案件，洗錢活動集中在以羅馬埃斯奎利諾（Esquilino）為基地的中國服裝和配件進出口企業，這些機構充當非法資金的收集中心，透過虛構的商業交易，把資金以匿名且無法追蹤的方式轉移到中國。

聲明又稱，歐洲刑警組織聯合調查小組2021年破解了一個平台上的加密聊天記錄，協助了此案的調查。