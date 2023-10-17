布魯塞爾槍手遭警擊斃　當局獲悉有激進傾向　但未列觀察名單

比利時聯邦檢察院10月17日證實，比利時警方上午在突擊行動中，開槍擊斃前一晚布魯塞爾槍擊案的疑嫌，並繳獲犯案武器。 檢方確認，疑犯為一名非法居留的45歲突尼斯裔男子，居住在布魯塞爾，2019年向比利時申請庇護被拒。目前，比利時全國的安全威脅級別從最高的4級，下降一級至第3級。



比利時司法部長范奎肯伯恩（Vincent Van Quickenborne ）上午表示，當局2016年曾接獲外國警方報告，稱該男子有「激進傾向」，想要前往戰區發動聖戰。但「沒有具體跡象」顯示他在比利時有激進表現，因此不在任何觀察名單上。他在2019年庇護申請被拒後，翌年10月起行蹤不明。

安全部門原定17日開會討論其個案

范奎肯伯恩指出，比利時當局今年再收到舉報稱，該男子在突尼斯被判犯有恐怖主義罪，但事實證明該資訊是錯誤的，因為該男子僅被判犯有普通法罪行。不過，安全部門決定召開了一次會議來討論他的案件，這次會議原定於17日舉行，但他前一晚犯案殺害2名瑞典公民，並於17日上午被警察開槍擊斃。

當局尚未透露疑犯姓名。在一段疑犯聲稱對槍擊負責的影片中，他表示自己是伊斯蘭國（ISIS）的成員，並自稱名字為Abdesalem Al Guilani。 比利時國營廣播公司 RTBF則稱，疑犯名為Abdesalem Lassoued。據鄰居稱，嫌疑人與一名伴侶及女兒同住，「他是那種你會打招呼的人，但也僅此而已。他獨來獨往。」

槍擊案發生於前一晚，一名身穿螢光橙色外套的槍手，騎著一輛摩托在十字路口開槍，目擊者稱疑犯在開槍前高喊「真主偉大」。案件造成兩名瑞典籍民眾死亡，另一人受傷。消息指出，死者很可能是兩名足球球迷，當晚比利時於歐國盃外圍賽主場迎戰瑞典，但賽事在槍擊後腰斬。

事後社交媒體上流傳一段影片顯示，一名講阿拉伯語的男子表示，他以ISIS名義進行了這次襲擊。