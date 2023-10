美國報告稱中國核彈頭2030年前增至逾1000枚　北京：罔顧事實

美國國防部10月19日發布2023年度《中國軍事與安全發展報告》(Report on the Military and Security Developments Involving the People's Republic of China)。報告稱,中國核彈頭會在2030年前增加至超過1000枚。中國外交部發言人毛寧20日稱,美方的這份報告和此前類似報告一樣,罔顧事實,充滿偏見。



毛寧說,美方散布「中國威脅論」,不過是為自己維持軍事霸權找藉口,中方對此堅決反對。

她強調,中國堅定奉行自衛防禦的核戰略,中方始終把核力量維持在國家安全需要的最低水平,無意同任何國家搞核軍備競賽,中國的核政策在核武器國家中是獨一無二的,而且保持着高度的穩定性、延續性和可預測性,任何國家只要不對中國使用或者威脅使用核武器,就不會受到中國核武器的威脅。

她指出,美國是世界上擁有最大、最先進核武庫的國家,堅持首先使用核武器,持續投入巨資升級「三位一體」核力量,推進戰略力量前沿部署,加強對盟友的「延伸威懾」。她說這些政策、行動加劇核軍備競賽與核衝突風險,只會惡化全球戰略安全環境。

她稱,中方敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯,客觀理性看待中國的戰略意圖和國防建設,停止年復一年地發表這種不負責任的報告,以實際行動維護中美兩國兩軍關係穩定。

美國防部10月19日在報告中指,截至5月,估計中國擁有超過500枚核彈頭,高於2021年估計的超過400枚,也超出之前的預期。