意大利總理與伴侶分居　對方多次口不擇言惹批評

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示已與記者伴侶分居。 後者近日在電視節目中發表了性別主義和其他不當言論，受到批評。



路透社報道，梅洛尼星期五（10月20日）在自己的社媒帳號上發文說，她與伴侶詹布魯諾（Andrea Giambruno）持續了近10年的關係到此結束；在此之前，兩人其實已經分道揚鑣有一段時間。

梅洛尼與詹布魯諾育有一個七歲的女兒。

詹布魯諾是一名電視台記者，在意大利Mediaset頻道的一個新聞節目中擔任主持人。 報道稱，本週的兩天時間裏，詹布魯諾在Mediaset另一個節目中說粗話，並對一名女同事表現出示好的言行。

詹布魯諾在節目中對女同事說：「我以前為什麼沒見過你？」（Why didn’t I meet you before?）

在星期四（19日）播出的第二段節目裡，詹布魯諾吹噓自己有外遇，還告訴女同事，如果參與群交，就可以為他工作。

今年8月，詹布魯諾還曾就一起輪姦案發表明顯的「受害者有罪論」，因此受到廣泛抨擊。

他當時在節目中說：「如果你去跳舞，喝醉是你的權利——這是毋庸置疑的，沒什麼問題——但如果你避免喝醉並保持理智，你也就有可能避免招來某些麻煩，也不會遇到狼。」

梅洛尼在這集節目播出後表明，她不應該為伴侶的言論受到批判，她今後也不會回答有關詹布魯諾行為的問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

