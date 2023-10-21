日本兩縣漁港湧現死亡沙甸魚　周邊海域氧氣劇降　專家推測原因

日本九州長崎縣、熊本縣各有漁港湧現大量死亡沙甸魚，截至10月19日，熊本縣打撈約30噸死魚上岸。熊本縣表示發現周邊海域氧氣濃度降至正常水平60%左右，兩縣正詳細調查，以確定原因。當地專家推測其中可能原因是這些沙甸魚遭大魚追趕。



綜合日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報道，在10月17日、18日，長崎縣南島原市、熊本縣天草市的漁港陸續發現大量死亡沙甸魚。在17日上午，南島原市漁業合作社向縣政府通報消息。

熊本縣調查發現，周邊海域浮游生物數量未見異常，也未觀察到紅潮，但發現氧氣濃度降至正常水平60%左右，政府正在調查具體原因。

熊本天草市經濟事務經理宮本智之表示「這是第一次發生這種情況，居民很擔心，所以我們希望盡快解決問題。」有附近居民稱現時無法打開窗，否則會聞到腐魚臭味。

2023年10月，日本熊本縣的御領漁港出現大批死亡沙甸魚（熊本縣政府）

為何沙甸魚湧進港口？

當地專家推測事件的可能原因，位於天草的水族館Sea Donut（シードーナツ）館長河野壯志表示「沙甸魚是集體游動的魚，牠們似乎是被比沙甸魚更大的東西趕進港口的。」

東京放送公司（TBS）20日則報道，熊本博物館研究員清水稔作出兩個推測，一是疾病論，因沙甸魚的鰓和腹部有少量出血，表示有感染，但他指若是這樣的話，漁港以外的魚也會死掉，故此他認為機會較低。

另一推測是「捕食者論」，即這些沙甸魚遭大魚追趕，然後其中一個可能導致死亡的原因是大量魚衝進漁港，隨着魚群擠擁在一起，氧氣濃度下降，導致缺氧。