不滿哈馬斯殘殺同胞投奔以色列　組織創始元老之子揭黑幕

以巴衝突進入第三週之際，美國在試圖說服以色列延後地面軍事行動，與此同時還要防付伊朗、黎巴嫩將衝突擴大。美軍增加部署「薩德」及「愛國者」導彈系統，保護美軍免遭攻擊。在這段期間，一段視像連線訪問引起外界注意。



已逃離以色列的巴勒斯坦極端組織哈馬斯創辦元老之子優素福（Mosab Hassan Yousef）9日向美媒說哈馬斯是極端狂熱的組織，外界不應輕易向他們妥協。他要求美國全力幫助以色列，將這組織連根拔起。

他們全是狂熱份子，哈馬斯是一種宗教運動，不相信政治的界線，他們要在以色列的廢墟之上，建立一個伊斯蘭國度。

優素福說：「在清真寺裏，他們教我們，如不為他們的意識形態而讓無辜人流血，我們便無法建立一個伊斯蘭國度」他說：「從我們5歲起，哈馬斯就向我們灌輸這種意識形態，老實說，幾乎不可能有人在任何特定時刻看清哈馬斯的真面目並放棄它。」

美媒23日發布優素福的視像訪問內容：

優素福一度被視為接班人，外界稱他為「綠王子」（Green Prince，因哈馬斯的旗幟主色是綠色而得名）。他9日告訴美媒說，自小就親眼目睹導致中東暴力衝突加劇的政治與軍事行動，以及指哈馬斯利用平民作為戰爭工具。

他因不滿哈馬斯殘殺同胞而變節。他1997年到2007年擔任以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）臥底，提供哈馬斯的情報。

以巴衝突：圖為2023年7月19日，巴勒斯坦極端組織哈馬斯的武裝分子參加閱兵。這是紀念以巴2014年在加沙邊境爆發的戰爭。（Reuters）

優素福1999年改信基督教，2007年移居至美國，2010年尋求美國政治庇護。

《華爾街日報》 19日引述巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Society）19日稱，以軍18日至19日連夜逮捕63名哈馬斯特工，也攻擊優素福的父親謝赫高提Sheikh Hassan Yousef）位於約旦河西岸中部城市Beitunia的家，將他逮捕。