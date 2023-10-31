思覺失調男將6cm鐵釘插進睪丸　忍痛2天求醫　醫生：未遇過

非洲國家突尼西亞一名患有思覺失調症的患者將長約6厘米的釘子插進自己的睪丸，另一塊釘子的碎片則是卡在骨盆之間。該名男子聲稱，自己是受到一個「想像出來的人」的指揮，才會拿釘子刺穿睪丸。所幸男子雖傷勢嚴重，但是並未對睪丸造成永久性損傷。



根據《鏡報》報道，該名23歲男子自稱受到一名「幻象中的人」的指示，因此將釘子插入睪丸內，然而第一時間因為羞恥與尷尬並未就醫，直到2天後才因疼痛不已前往醫院。

醫生表示，這根釘子長約6厘米，直接刺穿了單側睪丸，而釘子的碎片則是卡進骨盆之間。男子傷勢嚴重，醫療團隊先是迅速取出異物，並替他施打破傷風疫苗，同時移除了死皮組織。

男子自行將鐵釘插入下體。（Urology Case Records）

所幸刺穿的傷口並未影響到睪丸的永久功能，而病患也在1天後出院。不過因為有思覺失調的症狀出現，因此隨即被轉介給精神科醫生。精神科醫生確定他患有嚴重的精神問題，因此開了相關藥物治療思覺失調症狀。

負責治療的醫療團隊將這案例公布於醫學雜誌《泌尿學病歷紀錄》（Urology Case Records）並解釋道，「部分思覺失調患者會在口腔或是直腸內插入異物，但是我們從未看過將異物插入睪丸的案例。」

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