日本學童不足　廿年間逾8000學校關閉

日本多年來深陷少子化和老齡化泥潭，逾8,000所公立學校因學童不足在20年裏相繼關閉，為避免校舍就此荒廢，地方當局將學堂改造成博物館、水族館和商鋪等。



日本是全球老齡化最嚴重的國家之一，人口中有1,440萬人是15歲以下兒童，僅佔總人口的11.5%，比2000年代初少了400萬人。

據日本教育部公布的數據，在2002年至2020年間，日本共有8,580所公立學校關閉。在2021年仍未拆除的7,400所學校當中，有74.1%被重新利用，只有2.9%計劃被拆除。

位於埼玉縣西北部的蘆久保小學自關閉以來，除了建於1903年的古老建設被保留，許多設施已被拆除。校長富田善成說，2009年，當最後幾十名孩子」因交不到朋友」離開學校後，學校就被迫關閉。

由於關閉的校舍高達逾千所，日本政府鼓勵市政府重新利用學校場所，並提供資金協助管理。

高知縣將當地一所學校的游泳池改造成水族館，專門飼養烏龜。三重縣將一所校舍的教室改成售賣黑膠唱片的商鋪；另有一些校園選擇出租改為活動用地。

在茨城縣行方市，一間老校舍被改成了農業休閒公園，人們能在這裏購買農產品、學習烹飪，還能參觀以當地特產紅薯為主題的博物館。

據了解，重新利用老校舍除了能為當地創造就業機會、為地方政府提供額外收入之外，還能讓學校繼續成為與居民親近、維繫地區緊密性的社區標誌。

本文獲《聯合早報》授權轉載

