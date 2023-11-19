約旦狠批：阿拉伯國家不會收拾以色列製造的爛攤子

據美媒11月18日報道，約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi）當天對以色列提出嚴厲批評，指責以軍襲擊加沙地帶的行動是對巴勒斯坦的公然侵略，可能危及整個中東地區。薩法迪表示，阿拉伯國家不會為以色列「收拾殘局」，「兩國方案」是實現和平的唯一出路。



薩法迪18日出席了在巴林舉行的麥納麥對話會，他在會議前發表講話稱，內塔尼亞胡領導的以色列極右翼執政聯盟「顯然想把巴勒斯坦人趕出加沙地帶」，「他們多年來一直聲稱，前進的唯一途徑就是把巴勒斯坦人趕出祖先的土地，把巴勒斯坦人從地球上抹去。」

薩法迪認為，以色列的行為對約旦和埃及的國家安全構成了直接威脅。他強調，在衝突結束後，阿拉伯國家不會收拾以色列在加沙製造的爛攤子。

「讓我把話說清楚。我知道我是代表約旦發言，但我已經與幾乎所有兄弟討論過這個問題，不會有阿拉伯國家的軍隊進入加沙。」薩法迪說，「我們不知道在侵略結束後，加沙地帶將會變成什麼樣，這種情況下誰還能討論加沙的未來呢？」

在對話會上，薩法迪還嚴厲批評以色列，指責其給加沙地帶和整個中東地區帶來了「災難」，「現在不是拐彎抹角的時候，而是如實陳述事實的時候了。以色列的行為不是自衛，是公然的侵略，受害者是無辜的巴勒斯坦人。」

但這一觀點引起在場的美國和歐盟官員反對，他們認為，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）應該先釋放扣押的人質。美國白宮國家安全委員會中東和北非事務協調員麥格克（Brett McGurk）稱，「釋放大量人質可以換來大幅度暫停戰鬥，以及大規模的人道主義援助。」

美國白宮國家安全委員會中東和北非事務協調員麥格克（Brett McGurk）2023年11月18日在巴林首都麥納麥（Manamah）出席麥納麥對話會（IISS Manama Dialogue）。（REUTERS/Hamad I Mohammed）

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利補充說，「人質沒有得到自由，什麼問題都解決不了。這是可以理解的。」

針對美國和歐盟官員的言論，薩法迪當場作出反駁：「以色列劫持了230萬巴勒斯坦人作為人質。」

麥納麥對話會是由英國智庫國際戰略研究所在巴林主辦的活動，主要討論中東地區的熱點問題。往年的對話會主要關注伊朗問題，但在今年，巴以衝突成為了對話會的焦點。

美媒稱，以色列沒有立即對約旦外交大臣的表態作出回應，但麥格克在會上提出了美國對加沙問題的立場，要求「不強迫巴勒斯坦人流離失所、不重新佔領加沙、不減少加沙領土面積、不威脅以色列、不實施圍困」。

巴林王儲薩勒曼・本・哈馬德・阿勒哈利法則在對話會開幕式上呼籲巴以雙方交換人質，並停止流血衝突。「你可以稱之為停火或者暫停，怎麼稱呼都行。這樣做是為了讓人們得到喘息的機會，以便評估情況。人們可以埋葬死者，可以開始感到悲傷。」

巴林王儲薩勒曼・本・哈馬德・阿勒哈利法（ Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa）2023年11月17日在巴林麥納麥（Manamah）出席麥納麥對話會（IISS Manama Dialogue）。（REUTERS/Hamad I Mohammed）

加沙地帶在衝突後的命運已成為國際社會關注的話題。美國總統拜登18日在《華盛頓郵報》發表文章稱，美國認為，加沙地帶和約旦河西岸應該由巴勒斯坦民族權力機構統一領導，「在單一的治理結構下重新統一」。

但這一表態遭到以色列總理內塔尼亞胡反對。內塔尼亞胡在當天的新聞發布會上稱，以色列將在衝突結束後保留對加沙的「軍事控制」，以確保加沙地帶「非軍事化」。

圖為2023年11月10日，加沙走廊中部一群向南撤退的巴勒斯坦人。（Reuters）

據巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）報道，巴勒斯坦總統阿巴斯18日發表電視講話，敦促美國政府立即干預，制止巴勒斯坦人面臨的人道主義危機和種族滅絕。

「今天，我向美國總統拜登喊話，由於美國的國際地位和對以色列佔領當局的巨大影響力，他承擔着特殊的責任，需要立即進行干預以阻止侵略。」阿巴斯說，「這場戰爭必須立即停止。這場滅絕戰爭不是以色列的自衛，是應該受到懲罰的戰爭罪行。」

本輪巴以衝突已經造成超過1.37萬人死亡。哈馬斯媒體辦公室18日晚間發佈消息稱，加沙地帶已有超過12300人在衝突中死亡，其中包括5000多名兒童，3300多名婦女。巴勒斯坦衞生部表示，約旦河西岸有212人死亡。以色列政府發布的數據則顯示，以方約有1200人死亡。

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