多國外長訪華：沙特阿拉伯高度讚揚中國促成通過以巴決議案

撰文：許懿安 歐敬洛 房伊媚
出版：更新：

阿拉伯與伊斯蘭國家外長聯合代表團11月20日訪問北京，中共中央政治局委員兼外長王毅與代表團會面。沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）稱沙方高度讚揚中國和中國主持通過的聯合國決議。

王毅表示，中國完全支持利雅得阿拉伯-伊斯蘭峰會提出，以兩國方案解決以巴問題的呼籲。他稱支持巴勒斯坦人恢復民族合法權利的正義事業。

王毅20日與到訪的沙特、約旦、埃及、印尼、巴勒斯坦外長及伊斯蘭合作組織代表會晤，討論加沙局勢。為當前以巴衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題溝通協調。

巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）稱，以色列聲稱要消滅巴勒斯坦人並奪取我們的權利，這違反兩國方。他稱，巴方來到北京是為了討論以色列人在加沙對巴勒斯坦人民所犯下的「野蠻」罪行。

更多會晤現場最新照片，請點擊放大觀看：

+1

路透社報道，王毅表示中國完全支持在利雅德舉行的伊斯蘭-阿拉伯峰會提出，以兩國方案解決以巴問題的呼籲。

王毅指出，國際社會必須立即行動起來，採取有效措施結束加沙戰爭造成的人道災難。

沙特外長費薩爾稱，加沙須立即停火並實施人道救援，同時呼籲國際社會聯手阻止以色列的軍事行動。費薩爾高度讚賞中國主持聯合國，推動加沙人道暫停的決議。

沙特等阿拉伯及伊斯蘭國家明起出訪斡旋以巴停火　首站中國阿拉伯-伊斯蘭聯合峰會　伊朗總統赴沙特出席　籲多國制裁以色列阿盟伊合組織峰會二合一矚目　沙特伊朗同斥以色列「加沙罪行」美媒：以巴或停戰4至5天換取釋放50名人質　哈馬斯否認
以巴戰爭
以巴衝突
王毅
中東
中國外交
中國外交部