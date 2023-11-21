日本外地遊客創疫後新高　政府設法對付旅遊公害

日本旅遊業快速復甦給經濟帶來了高收益，但也因此出現遊客過多的「旅遊公害」問題。為消除旅遊業擴張給居民帶來的負面影響，當局擬撥款支持革新旅遊設施，包括積極以人工智能解決人流過多引發的交通擁擠問題。



《日經新聞》報道，根據旅遊局的最新數據，10月份的訪日遊客人數為250萬人次，較疫前的2019年同月增長0.8%，再次創疫後新高。此外，旅遊業消費也隨着大量遊客的入境獲得迅速增長。數據顯示，7月至9月的總消費額為1萬3,904億日元（約731.7億港元），再創新高。

當局定下的目標是在2030年將訪日遊客人數增加到每年平均6,000萬人次，總消費額達到15萬億日元。然而，隨着遊客的增加，當局發現旅遊公害問題日趨嚴重，給居民的生活和自然環境帶來壓力。為此，日本政府擬撥款給一些城市，讓它們能採取有效措施來解決旅遊設施滯後的課題。

日本首相岸田文雄指出，為了創建可持續發展的旅遊區，必須讓旅遊區的高附加值與居民的生活相協調。

據報道，當局已將支持地方旅遊業改革的財政納入補充預算中，並在星期一（11月20日）提交國會討論。一旦獲得批准，將向20個被選出的地方旅遊城市公開徵集改革提案，每個項目最高可獲得中央三分之二的財政支援。

圖為日本旅遊勝地富士山，攝於2021年11月6日。（Getty Images）

當局的對策包括解決旅遊景點的交通擁擠問題，包括在通往熱門景點如富士山的公路設立新的公共交通系統，以減少旅遊巴進入。這意味着遊客或須轉搭專用電車。

據了解，10月敲定一項解決遊客擁擠的方案就包括在熱門景點設置監控鏡頭，並使用先進科技疏導人潮，如調整入場費和前往旅遊地的交通費。當局也在東京成田機場派發中英文傳單，提醒遊客勿乘坐如Uber等網約車公司的無牌的士，以免在發生交通意外時無法索償。

由於訪日遊客有70%以上的住宿集中在東京、大阪，京都三大都市，當局計劃在國家公園建設豪華酒店和旅遊設施，而且以具有特色的咖啡館和餐館為公園增值來吸引遊客。

報道稱，旅遊公害的另一棘手難題是遊客的不良行為。例如，在北海道美瑛市的藍池等自然景色優美地區，就因為有遊客為了拍照，經常發生侵犯私人用地和破壞公物等事件。

一名旅遊官員說：「旅遊地的品牌形象一旦惡化，想要恢復並不容易，因此政府必須採取措施緩和負面影響。我們將通過宣導化解難題。例如，在旅遊區增加更多外語和讓外國人看懂的圖像通告，以及增加維持秩序的導遊員。」

據了解，這次改革也重視外國遊客的反饋，如針對不少遊客提出的垃圾桶太少，當局在這次旅遊業改革中決定加以改善。

本文獲《聯合早報》授權轉載

