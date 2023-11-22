意大利世紀大審判　207名黑手黨合計判刑2150年

意大利法院經3年審訊後，判處臭名昭著的黑手黨207名被告的刑期從30年到幾個月不等，合計約2150年徒刑。



維博瓦倫蒂亞（Vibo Valentia）南部法院院長卡瓦西諾11月20日在一個小時40分鐘的時間裏，念出被告的姓名和刑期。關押在全國多處監獄中的被告通過影片連結聆聽法官的判決。

檢方要求法官判處在維博瓦倫蒂亞的卡拉布里亞地區（Calabria）的322名「光榮會」（Ndrangheta）黑手黨成員與合謀者近5000年的刑期。經審訊後，由3名法官組成的法官團判131人無罪釋放，另外207人判刑合計約2150年。「光榮會」4名頭目各判30年。

此前，另外70名被告在選擇快速程序以換取減刑後，於2021年11月定罪。

審判中受矚目的被告是70歲的前國會議員及律師皮泰利（Giancarlo Pittelli），他被控替黑手黨謀事。法官判處他11年徒刑，低於檢方求處的17年。

這一次判決給予黑手黨沉重的一擊，暫時結束意大利數十年來最大規模的黑手黨審判。

「光榮會」幾乎壟斷歐洲的可卡因交易，還插足全球40多個國家。自2021年1月開審以來，法庭聽取的證詞包括轉為證人的50多名前黑手黨成員詳述「光榮會」殘暴及箝制地方的例子，如敲詐企業、操控公開招標和選舉、囤積武器、提供回扣給權貴等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

