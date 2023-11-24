小馬可斯稱菲律賓正考慮重返海牙國際刑事法院

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）確認，菲律賓政府正考慮重返荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）。



路透社報道，小馬可斯11月24日在馬尼拉達義市一個記者會上表示，政府正在研究重返ICC的可能性，「另一個問題是，ICC對我們是否有管轄權，政府也在研究此事。我們將繼續探討，並了解我們有什麼選項。」

小馬可斯指管轄權和主權問題對菲律賓來說仍然是個「問題」。

ICC駁回菲律賓政府的上訴，允許檢察官繼續對菲律賓前任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的血腥掃毒行動展開調查。小馬可斯7月表示，菲律賓政府不會配合ICC針對杜特爾特的調查，並重申ICC對菲律賓沒有管轄權，指菲律賓已於2019年3月正式退出ICC。

杜特爾特任內對ICC調查他發起的毒品戰爭提出質疑，讓菲律賓在2019年3月退出ICC。ICC指杜特爾特的掃毒行動涉嫌法外處決、侵犯人權。

另一方面，菲律賓副總統、杜特爾特的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio），被指在2022年未經國會授權動用了副總統辦公室1.25億披索（約1760萬港元）的秘密資金，眾議院一些反杜特爾特家族的議員考慮要彈劾她。

杜特爾特20日表示，如果莎拉被薩拉，他將「被迫」重返政壇，競選參議員或副總統。現年78歲的杜特爾特在臉書說：「就算我老了，我還是可以競選參議員或副總統。」薩拉表明會支持父親的任何政治計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

