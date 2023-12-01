巴拉圭官員「中伏」　與虛構國家簽署合作協議

巴拉圭農業部幕僚長查莫羅（Arnaldo Chamorro）日前遭撤職，原因與他簽署的一份諒解備忘錄有關。



德國之聲（Deutsche Welle）11月30日報道，查莫羅向傳媒表示，自己與一批聲稱來自南美洲島國「凱拉薩合眾國」（United States of Kailasa）會面，對方稱有意協助巴拉圭，並提出多項計劃，他們亦與農業部長希門尼斯（Carlos Gimenez）會晤。

報道提到，查莫羅與該批「官員」簽署諒解備忘錄，內容包括建立「兩國」關係，呼籲巴拉圭推動凱拉薩加入包括聯合國在內的多個國際組織。他在農業部的官方信件中讚揚凱拉薩領袖尼希亞南達（Nithyananda Paramashivam，又譯尼希亞納達）對印度教、人道及巴拉圭的貢獻。

巴拉圭農業部之後強調，有關諒解備忘錄出現「程序上的錯誤」，因此不會視為正式文件，亦不授予對方向巴拉圭的承諾。而查莫羅則在29日被撤職。

尼希亞南達自封宗師，惟他涉反包括性罪行在內的多宗刑事控罪而被通緝。他在2019年逃離印度，目前下落不明。

目前未知凱拉薩找上巴拉圭的原因，而今次並非首次有官員被騙。有自稱凱拉薩的代表曾在今年兩度出席日內瓦的聯合國活動，聯合國官員其後稱對方的發言將會被無視。

而在美國城市紐瓦克（Newark），市長亦曾款待凱拉薩的「訪問團」數天，並簽署姊妹城市合作協議。市政府「中伏」後，發表道歉聲明，形容該次是遺憾事件。