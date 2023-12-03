印度邦選舉執政黨在多數關鍵邦領先　助莫迪明年大選前提振信心

印度執政黨印度人民黨星期天（12月3日）在關鍵地區的投票中，在四分之三的邦領先，這表明總理莫迪在六個月後的大選前獲得了巨大支持。



路透社報道，上個月，拉賈斯坦邦、中央邦和恰蒂斯加爾邦等中心地帶的邦，以及南部的特倫甘納邦，在莫迪尋求第三次連任的5月全國大選前的最後一次邦選舉中進行了投票。這四個邦擁有超過1.6億選民，佔有議會543個席位中的82個。

電視頻道顯示的點票趨勢顯示，印度人民黨在所有三個中心地帶邦都處於領先地位。

印度人民黨主席納達告訴路透社：「我們總是說我們將贏得中心地帶各邦。」他還說：「投票結果是我們最好的政治策略和工作成果。」

印度總理莫迪2023年12月1日在杜拜舉行的聯合國氣候變化大會上發表講話（Reuters）

莫迪在執政十年後仍然廣受歡迎，調查顯示他明年將再次獲勝。然而，以印度國民大會黨為首的28黨反對派聯盟卻聯合起來，共同對抗印度人民黨，帶來了新的挑戰。反對派聯盟沒有出現在邦選舉中。

莫迪和拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）領導的議會領導人走遍各邦，在競選集會上發表講話，並承諾提供現金支出、農業貸款豁免、補貼和保險以及其他激勵措施，以吸引選民。

政治家和分析人士認為，邦選舉並不總是影響大選的結果或準確地反映全國選民的情緒。全國選舉前最後一輪邦選舉的結果，過去一直具有誤導性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

