推動經貿發展　增強外交影響力　外媒怎麼看普京訪問中東

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月6日訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，這是他自俄烏戰爭爆發以來，罕有的遠行訪問。多國媒體關注普京行程，及其在中東地區將來什麼影響力。



俄羅斯衛星通訊社：與海灣國家發展合作

俄衛網12月6日稱，普京訪問沙特和阿聯酋，反映俄方在中東地位增強。分析稱近年俄羅斯加強在中東的影響力，與90年代比是天壤之別，此訪顯示俄羅斯在與海灣國家發展合作。

過去世界石油價格大多取決於這些國家，但這些並非唯一主要的事，因為經貿合作的多樣性正向高科技領域轉變。阿聯酋成為了俄羅斯的主要晶片及半導體出口國家。

此次訪問還可能與俄羅斯自2024年起擔任金磚國家（BRICS）主席國有關，8月金磚國家宣布擴大，沙特和阿聯酋成為新成員國。

圖為12月6日，俄羅斯總統普京訪問沙特，在利雅得與沙特王儲穆罕默德會唔。（Reuters）

美國《華爾街日報》：向歐美宣示國際影響力

普京罕有地出訪，尋求更緊密的與中東關係。普京把以哈衝突歸咎是美國在中東政策上的失敗，他將在訪問沙特和阿聯酋期間強調此點，以挑釁海灣國家與美國之間的關係。

同時普京此時加強與中東關係比以往任何時候都更加重要，藉着與同為美國盟友的沙特及阿聯酋建立關係，可向歐美表明俄羅斯儘管受到排斥，仍能與華盛頓名義上保持一致的國家產生影響，獲得支持。從以宣示其影響力，讓俄羅斯重返國際舞台。

印度WION：拉攏中東石油國家成為盟友

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯雖然受到歐美的制裁，但石油的輸出正抵銷着制裁的影響。憑着國內的軍事工業體系，俄羅斯成功支撐的戰時經濟，甚至提出了有史以來最大的國防預算。

普京正計劃拉攏中東的石油國成為盟友，在他訪問中，石油、貿易以及以巴衝突成為關注重點。俄羅斯將把其外交發展中心，轉移至新的地方。

加拿大CBC：普京希望成為以巴衝突的調停者

普京試圖提升俄羅斯在中東衝突中的權威地位，挑戰華盛頓，將這場戰爭描繪為美國外交的失敗。普京提出俄羅斯可以作為調停者，因俄羅斯與以色列和巴勒斯坦保持着友好關係。

普京計劃在7日繼續進行外交活動，在克里姆林宮會晤伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。

以色列和哈馬斯的戰爭仍然是中東地區的重大關切，紅海地區最近也遭到伊朗支持的胡塞組織襲擊，威脅商業航運。俄羅斯與伊朗的友好關係同樣成為了協助調停的可能關鍵。