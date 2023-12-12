圖斯克當選總理　波蘭歐盟關係有望解凍？華沙援烏取態受矚

親歐派領袖圖斯克（Donald Tusk）12月13日宣誓就任總理，結束波蘭8年來的民族主義政黨統治。有輿論認為，立場親歐的圖斯克有望讓波蘭與歐盟的緊張關係「解凍」。



除此之外，身為歐盟與北約成員國波蘭對於支援鄰國烏克蘭及難民的立場會有什麼變化，也為盟友密切關注。圖斯克指烏克蘭是華沙的重要合作夥伴，承諾將穩定與烏克蘭的關係並維持對烏方的援助。

現年66歲的圖斯克1957年在波蘭格但斯克（Gdańsk）出生。他畢業於格但斯克大學（University of Gdańsk）歷史系。

▼圖斯克在11日國會投票前於社交媒體X發文：

他在2007年11月至2014年9月擔任波蘭總理，2014年12月到2019年11月擔任歐洲理事會主席。

圖斯克在2014年至2019年擔任歐洲理事會（European Council）主席，他與歐盟有緊密的聯繫。《華爾街日報》10月16日稱，他的主要競選口號是加強波蘭與歐盟之間長期受抑的關係。《阿拉伯新聞》（Arab News）12月12日稱，預料他將提高波蘭在歐盟的地位。

歐盟和波蘭先前在民主標準的議題出現爭拗，圖斯克說過，如他領導新政府，他將爭取從第一天起就解凍因法治問題而被凍結的約1,100億歐元（約9255億港元）歐盟專款。

歐盟官員稱事情未必那麼簡單，因為任何法律的修改仍需總統杜達（Andrzej Duda）簽字。

此外圖斯克在歐盟雖被視為可讓波蘭重回親歐盟路線的領袖，但有官員已表明，波蘭倘不進行司法改革，歐盟不會發放任資金。

2023年12月11日，波蘭國會投票支持公民聯盟黨（Civic Coalition，KO）領袖圖斯克擔任總理。（Reuters）

波蘭國會12月11日對莫拉維茨基政府投下不信任票，並選舉親歐派領袖圖斯克（Donald Tusk）為總理。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）12月13日9時（香港時間13日下午4時）引領新總理圖斯克宣誓就職。

眾議院當晚舉行的總理選舉投票，在國會460席中，莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）領導的政府獲得190票支持, 266票反對。其後圖斯克以248票支持，201票反對當選。

圖斯克將負起組閣的責任。圖斯克政府宣誓就任後，有2週時間在國會發表施政綱領，之後國會將考慮是否對新政府投下信任票。

杜達11月初宣布，在國會選舉勝出的政黨可先組閣，於是來自法律與公正黨（PiS）的莫拉維茨基接手進行。莫拉維茨基政府11月27日宣誓就職，按例眾議院在14天對其進行信任投票，但最終無法過關；組閣的機會現已在圖斯克手中。