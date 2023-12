英國塞拉菲爾德核設施被揭外泄污水3年　混凝土瀝青等佈滿裂縫

英國一個已廢棄的核電站被指有嚴重泄漏危機,《衛報》12月5日報道,塞拉菲爾德(Sellafield)核設施的廢料儲存槽出現裂縫,污水正在外泄。若情況惡化至不受控制,將發生比切爾諾貝爾及福島核電站更大的輻射危機。



塞拉菲爾德的前身是1947年為英國核武開發計劃而設立的溫德斯凱爾反應堆(Windscale Piles),後來擴建成世上第一座商用核電站科爾德霍爾核電站(Calder Hall Nuclear power station),直到2003年退役。今天原址成為歐洲最大的核廢料處理和儲存設施。

英國《衛報》報道,廠內專門處理乏燃料棒的污水儲存槽自2019年出現外泄,覆蓋在儲槽上的混凝土、瀝青等亦已出現裂縫。污水含有溶解的放射性鎂合金碎屑,而這些碎屑則來自使用過的燃料棒外殼。

圖為2013年2月,從遠處望去英國的塞拉菲爾德核設施。(Getty)

每天漏出2.5立方米污水

英國核能管理局(Office for Nuclear Regulation, ONR)2023年6月一份報告稱,目前污水以每天2.5立方米速度漏出,而自2020年10月以來以相同速度持續,因此泄漏的風險還在「合理範圍」。

報告並未提及泄漏對地下水的污染程度,科學家對此愈來愈擔心。《衛報》引述英國環境輻射醫學問題委員會(Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment)一名科學家稱,「沒有人敢問那裏有多危險,只知道那裏絕對很危險」。

核污水儲存池「B30」

另一個令人擔憂的核污水儲存池「B30」。B30在1950年代初所建,長度相當於3個游泳池的大小。過去舊核電廠使用後的乏燃料棒會先放置在B30冷卻,再進行後續處理。隨着人們更依賴核電廠,要冷卻的燃料棒數量愈來愈多,英國1986年建成新的處理設施後,B30便逐漸被棄置不用。

英國直到近年才開始處理B30裏的核污水,計畫在2030年代初吸乾B30的污水,2050年代拆除。但《衛報》指出,覆蓋B30混凝土和瀝青也佈滿裂紋,近幾個月來還愈裂愈嚴重,未知有多少污水已經漏出。

除了裂紋,塞拉菲爾德核電廠還有其他100多個安全問題,例如污水池沒有警報系統、缺乏受訓的人員、防護疏忽事件不斷增加等。

歐盟一份2001年報告曾指出,如果塞拉菲爾德出現意外,影響將比前蘇聯的切爾諾貝爾核電站事故更嚴重,可能導致500萬歐洲人暴露於輻射下。除了位置問題,塞拉菲爾德的放射性物質也比切爾諾貝爾更多。