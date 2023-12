哈里王子遭竊聽高院判賠約140萬成為先例　英媒：數十人有意索償

英國哈里王子(Prince Harry)與一些名人2023年6月為指控鏡報集團報業公司(Mirror Group Newspapers,MGN)非法竊聽電話,成為130年來首位出庭作證的英國高級王室成員。高院判決12月15日出爐,裁定他是竊聽活動的受害者。



英國廣播公司(BBC)王室記者科赫蘭(Sean Coughlan)分析,哈里成功控告MGN,可能會為其他數十名據說正在考慮索償的人打開大門。

英高院裁定,MGN在2006至2011年間進行大規模的竊聽活動。33篇有關哈里的樣本報道中,有15篇是「電話竊聽的產物……或其他非法資訊蒐集的產物」,而《鏡報》前行政總裁貝利(Sly Bailey)對此視而不見。

MGN就判決發聲明回應,稱毫無保留地就過去的錯誤致歉。

對於過去發生的錯誤,我們毫無保留地道歉,承擔全部責任,並支付適當賠償。 鏡報集團報業公司

哈里本來就此索償32萬鎊,最終獲賠140,600鎊(約140萬港元)。

MGN在判決發布後通過發言人稱,歡迎法官的判決,讓公司獲得所需的明晰,從那些發生在很多年以前的事向前邁進。

未暇出席的王子通過律師團隊發表事先準備好的聲明稱這是重大勝利,又指《每日鏡報》前編輯、英國名嘴摩根(Piers Morgan)肯定對報社相關操作知情。他說,今天是真相和當責的大日子。(Today is a great day for truth and accountability)

他補充說,裁決指出,非法資訊收集「十多年來在所有三個媒體都慣常且廣泛地進行」。

案中被竊聽的對象包括演員、體育明星、名人以及與高知名人士有關係的人,人數多達100多人。

控方律師舍伯恩(David Sherborne)曾說,MGN的高級編輯和管理人員都知道,並也批准了這些竊聽行為。

MGN則否認這些指控,不承認高層人士事先知曉並允許這些不法行為,辯稱部份訴訟提出的時間有點「太晚了」。

MGN在審判開始前的法庭文件中對哈里致歉,承認旗下的《星期日人物報》(Sunday People)曾非法蒐集他的資訊,指他有權針對此事獲得賠償,但否認了哈里其他相關的指控。

