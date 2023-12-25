斥選舉不公　塞爾維亞示威者衝擊市政廳35人被捕　總統批顏色革命

撰文：外部來稿(國際)
出版：更新：

當地時間12月24日，塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）爆發暴力示威。數千名抗議者聚集，反對此前公布的國民議會選舉結果。據路透社、英國廣播公司（BBC）、俄羅斯塔斯社等媒體報道，期間，逾千人試圖闖入政府大樓，並與警察發生暴力衝突。截至目前，至少有35人被逮捕。

晚些時候，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）稱這是一場未遂的「顏色革命」，批評「暴徒企圖以武力奪取國家機構」，並感謝「外國情報部門」提前向塞方提供訊息。塞爾維亞總理稱，武契奇所指「外國」為俄羅斯。

報道稱，示威者由塞爾維亞「反暴力聯盟」（SPN）及其支持者組成，主要訴求是反對選舉結果。

據介紹，在貝爾格萊德5月連續發生兩起大規模槍擊案後，塞爾維亞左派政黨、綠黨和中間派政黨組成反對黨聯盟，即「反暴力聯盟」，反對由武契奇領導的執政黨（塞爾維亞進步黨）政府。12月17日，塞爾維亞舉行國民議會選舉，結果顯示，塞爾維亞進步黨取得「絕對勝利」。

自選舉結束後，「反暴力聯盟」及支持者每天都舉行示威遊行，質疑「選舉不公」。24日晚，數千人走上首都貝爾格萊德街頭，其中有大批示威者聚集在市政廳前。很快，抗議活動演變成暴力衝突。

現場圖片和影片顯示，示威者手舉塞爾維亞國旗，高呼「這裏是塞爾維亞」、「滾出去」、「武契奇小偷」等口號。同時，一些人試圖砸開大樓的玻璃門，還有人爬上大樓並打破了窗戶。多名警察在市政廳大樓內嚴陣以待，使用盾牌阻擋示威者闖入。

騷亂一直持續至當日深夜。當地時間晚上10點左右，大批防暴警察趕到現場，發射胡椒噴霧以驅散示威者。而示威者則向警察投擲石塊，並要求他們離開、「與人民站在一起」。

當日晚些時候，武契奇就暴力示威事件發表講話，稱這一場未遂的「顏色革命」。據他所說，今晚有2490名抗議者聚集在貝爾格萊德，其中有1195名試圖闖入政府大樓。截至目前，已有超35人被逮捕，全國各地的逮捕行動仍在繼續；多名警察在衝突中受傷，其中兩人重傷。

武契奇感謝警察抵禦「野蠻襲擊」並維護了國家的獨立和主權，同時告訴全國民眾不要擔心。

「今天有人企圖以武力奪取國家機構……那些發誓反對暴力的人已經表明他們是真正的暴徒，」武契奇指出，「沒有革命正在進行，沒有什麼會如他們所願」，塞爾維亞有足夠能力「保護民主」。

他還感謝「外國部門」提前向塞爾維亞提供訊息，而「暴徒的計劃……是摧毀我們的城市、城鎮、村莊、房屋，最終目的是摧毀我們的國家」。他承諾：「我們不會讓他們摧毀我們的國家。」

塞爾維亞總統武契奇2023年12月14日在選舉活動演講 (REUTERS)

武契奇並未就「外國部門」進行進一步具體說明，但塞爾維亞總理布爾納比奇同日接受塞媒TV Pink採訪時稱，武契奇所指為俄羅斯安全部門。她表示：「我覺得，特別是今晚，重要的是要支持塞爾維亞並感謝俄羅斯安全部門，他們掌握了這些訊息並與我們分享。」

「我只想（對俄安全部門）說聲謝謝，雖然這可能不會受到西方國家的歡迎，」布爾納比奇補充說，當塞爾維亞試圖對「顏色革命」提高警惕時，一些人卻對此持懷疑態度，只會說「那些是俄羅斯的虛假訊息，是在傳播假新聞」，事實證明並非如此。

武契奇並非首次就本國反對派企圖進行「顏色革命」發出警告。

今年5月，貝爾格萊德連續發生兩宗大規模槍擊案，隨後塞爾維亞發生大規模反政府抗議，抗議者要求武契奇為首的多名政府官員辭職。武契奇當時回應稱，其掌握的情報顯示，「有外國支持的革命者」參與了這些所謂的「反暴力集會」，而他將這些外國勢力的行為明確定性為「顏色革命」。

本文獲觀察者網授權轉載

中國與塞爾維亞簽自由貿易協定　中方：與中東歐國家首個自貿協定英國增派200人前往科索沃駐紮　北約加強當地駐軍武裝分子闖修道院｜武契奇：科索沃政府對塞族人殘酷施壓造成科索沃修道院遭武裝分子佔領爆槍戰　總理斥塞爾維亞支持襲擊
塞爾維亞
示威