斥選舉不公　塞爾維亞示威者衝擊市政廳35人被捕　總統批顏色革命

當地時間12月24日，塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）爆發暴力示威。數千名抗議者聚集，反對此前公布的國民議會選舉結果。據路透社、英國廣播公司（BBC）、俄羅斯塔斯社等媒體報道，期間，逾千人試圖闖入政府大樓，並與警察發生暴力衝突。截至目前，至少有35人被逮捕。



晚些時候，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）稱這是一場未遂的「顏色革命」，批評「暴徒企圖以武力奪取國家機構」，並感謝「外國情報部門」提前向塞方提供訊息。塞爾維亞總理稱，武契奇所指「外國」為俄羅斯。

報道稱，示威者由塞爾維亞「反暴力聯盟」（SPN）及其支持者組成，主要訴求是反對選舉結果。

據介紹，在貝爾格萊德5月連續發生兩起大規模槍擊案後，塞爾維亞左派政黨、綠黨和中間派政黨組成反對黨聯盟，即「反暴力聯盟」，反對由武契奇領導的執政黨（塞爾維亞進步黨）政府。12月17日，塞爾維亞舉行國民議會選舉，結果顯示，塞爾維亞進步黨取得「絕對勝利」。

自選舉結束後，「反暴力聯盟」及支持者每天都舉行示威遊行，質疑「選舉不公」。24日晚，數千人走上首都貝爾格萊德街頭，其中有大批示威者聚集在市政廳前。很快，抗議活動演變成暴力衝突。

現場圖片和影片顯示，示威者手舉塞爾維亞國旗，高呼「這裏是塞爾維亞」、「滾出去」、「武契奇小偷」等口號。同時，一些人試圖砸開大樓的玻璃門，還有人爬上大樓並打破了窗戶。多名警察在市政廳大樓內嚴陣以待，使用盾牌阻擋示威者闖入。

騷亂一直持續至當日深夜。當地時間晚上10點左右，大批防暴警察趕到現場，發射胡椒噴霧以驅散示威者。而示威者則向警察投擲石塊，並要求他們離開、「與人民站在一起」。

當日晚些時候，武契奇就暴力示威事件發表講話，稱這一場未遂的「顏色革命」。據他所說，今晚有2490名抗議者聚集在貝爾格萊德，其中有1195名試圖闖入政府大樓。截至目前，已有超35人被逮捕，全國各地的逮捕行動仍在繼續；多名警察在衝突中受傷，其中兩人重傷。

武契奇感謝警察抵禦「野蠻襲擊」並維護了國家的獨立和主權，同時告訴全國民眾不要擔心。

「今天有人企圖以武力奪取國家機構……那些發誓反對暴力的人已經表明他們是真正的暴徒，」武契奇指出，「沒有革命正在進行，沒有什麼會如他們所願」，塞爾維亞有足夠能力「保護民主」。

他還感謝「外國部門」提前向塞爾維亞提供訊息，而「暴徒的計劃……是摧毀我們的城市、城鎮、村莊、房屋，最終目的是摧毀我們的國家」。他承諾：「我們不會讓他們摧毀我們的國家。」

塞爾維亞總統武契奇2023年12月14日在選舉活動演講 (REUTERS)

武契奇並未就「外國部門」進行進一步具體說明，但塞爾維亞總理布爾納比奇同日接受塞媒TV Pink採訪時稱，武契奇所指為俄羅斯安全部門。她表示：「我覺得，特別是今晚，重要的是要支持塞爾維亞並感謝俄羅斯安全部門，他們掌握了這些訊息並與我們分享。」

「我只想（對俄安全部門）說聲謝謝，雖然這可能不會受到西方國家的歡迎，」布爾納比奇補充說，當塞爾維亞試圖對「顏色革命」提高警惕時，一些人卻對此持懷疑態度，只會說「那些是俄羅斯的虛假訊息，是在傳播假新聞」，事實證明並非如此。

武契奇並非首次就本國反對派企圖進行「顏色革命」發出警告。

今年5月，貝爾格萊德連續發生兩宗大規模槍擊案，隨後塞爾維亞發生大規模反政府抗議，抗議者要求武契奇為首的多名政府官員辭職。武契奇當時回應稱，其掌握的情報顯示，「有外國支持的革命者」參與了這些所謂的「反暴力集會」，而他將這些外國勢力的行為明確定性為「顏色革命」。

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